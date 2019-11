Despiden al DT del Udinese, donde juegan los argentinos De Paul, Pussetto y Musso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Udinese, equipo de la Primera División italiana de fútbol en donde juegan los argentinos Rodrigo De Paul, Ignacio Pussetto y Juan Musso, despidió hoy al entrenador croata Igor Tudor, según anunció oficialmente el club del norte italiano.



El croata, quien había llegado al club en marzo de este año para su segundo ciclo, fue echado de su cargo debido a que Udinese se encuentra clasificado 14to. en la Serie A italiana.



Un discreto inicio de temporada con tres victorias, un empate y seis derrotas, propiciaron la salida de Tudor y su ayudante Jurica Vucko, reemplazado ahora en el cargo por Luca Gotti.



Tudor, que en su etapa como futbolista se destacó principalmente en Juventus de Turín, había dirigido antes al Hajduk Split, al PAOK griego y Karabukspor y Galatasaray de Turquia.



En Udinese es figura el ex Racing De Paul, quien es titular en el seleccionado argentino de Lionel Scaloni, y juegan además el arquero Musso (ex Racing) y el delantero Pussetto (ex Atlético de Rafaela y Huracán).