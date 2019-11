Destacan avance de la inversión en la mina de oro salteña Lindero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La compañía canadiense Fortuna Silver Mines Inc. informó que las obras de lixiviación en pilas a cielo abierto, en la mina de oro Lindero, ubicada en la provincia de Salta, "tiene un 81% de avance a fines de octubre".



"La minería de preproducción en Lindero comenzó a principios de septiembre y la colocación del mineral en la plataforma de lixiviación está programada para comenzar en diciembre", anticipó Jorge A. Ganoza, presidente y director ejecutivo de la compañía.



Ganoza precisó, a través de un comunicado difundido en Vancouver, que ya se aplicó "el 99% de los gastos de capital directos comprometidos y más de 85% del total del capital de construcción proyectado".



El emprendimiento está ubicado en Arizaro, municipio Tolar Grande, en el departamento Los Andes, y se estima que la extracción de oro se extenderá por más de 15 años.



El gasto acumulado en construcción del proyecto aurífero hasta la fecha fue de US$ 253,8 millones, incluidos los anticipos a contratistas (con US$ 37,6 millones en el tercer trimestre y US$ 131 millones en lo que va del año).



Según el comunicado, se espera que el costo total de la construcción sea de US$ 298 millones.