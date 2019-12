Destacan la baja de heridos por el uso de pirotecnia con 30 lesionados en hospitales porteños

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

Treinta personas fueron atendidas en tres hospitales de la Ciudad por lesiones ocasionadas por el uso de la pirotecnia durante la Nochebuena, entre ellos una niña de seis años que será operada en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez, mientras los médicos de guardia aseguraron que "se redujeron los casos" con respecto a otros años y siguen aconsejando no utilizar pirotecnia.



Una nena de seis años resultó gravemente herida por la mordedura de un perro que se asustó por el uso de la pirotecnia, y será operada esta tarde en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez, derivada del hospital de oftalmología Santa Lucía, donde otros 9 menores resultaron con heridas leves, al igual que dos adultos.



Según informó Ana Gercowski, la subjefa de Guardia del hospital ubicado en San Juan 2020, en el barrio porteño de San Cristobal, se atendieron a 12 heridos por pirotecnia, de los cuales 10 son menores de entre 5 y 12 años.



"Una niña de 6 años fue la más grave y tuvo que ser derivada al Gutiérrez para ser intervenida quirúrgicamente", dijo la médica en un parte emitido esta mañana en la puerta del centro asistencial.



Y aclaró: "La menor fue herida por la mordedura de un perro que se asustó cuando manipularon pirotecnia cerca del animal".



De todas formas, Gercowski manifestó que "hubo una merma de heridos con respecto al año anterior, que en total fueron 19".



"Van bajando los heridos pero nuestro consejo es no manipular pirotecnia estas fechas del 24 y 31 porque todos están expuestos al peligro", precisó.



En tanto, 13 personas ingresaron con lesiones leves en el hospital del Quemado por manipular pirotecnia el 24 a la noche: Ocho niños y cinco adultos fueron atendidos con lesiones leves provocadas por el uso de pirotecnia durante los festejos de la Navidad, aseguró esta mañana Eduardo Strusi, jefe de guardia de ese nosocomio, ubicado en el barrio porteño de Caballito.



"Hubo 13 personas lesionadas directamente por la pirotecnia, 8 menores y 5 adultos, pero fueron dados de alta", aseguró el médico, quien destacó que "afortunadamente fueron heridas leves por pirotecnia, lesiones superficiales en manos y en la cara".



Sin embargo, Strusi dijo que esperan que pueda elevarse la cantidad de pacientes luego del mediodía porque, en general, "suele llegar mucha gente que vive más lejos y que no pudo resolver bien las heridas".



Pese a eso, el jefe de guardia remarcó que las estadísticas de afectados por pirotecnia se mantiene "estable" con respecto al año pasado.



"Y mirando años anteriores, viene mermando la cantidad de heridos, principalmente por factores económicos y también por la la baja de la comercialización de pirotecnia clandestina", añadió.



En el Instituto Oftalmológico Pedro Lagleyze, ubicado en el barrio porteño de Villa General Mitre, se atendieron en la madrugada de hoy a tres menores y dos adultos con heridas por pirotecnia y corchazos.



Según informó a Télam esta mañana la médica María Rosa Terraes, a cargo de guardia del centro oftalmológico, "se atendió a tres menores de 13, 11 y 6 años por el uso de pirotecnia y a dos adultos con heridas provocadas por un corchazos".



"Todos presentaron lesiones leves en los ojos y ya fueron dados de alta", explicó la médica, que confirmó que todos los pacientes fueron atendidos después de la medianoche.



El año pasado, al menos 27 personas resultaron heridas por el uso de pirotecnia en Nochebuena en la ciudad de Buenos Aires y una sola en La Plata, según informaron el año pasado los jefes de guardia de los mismos hospitales que atendieron a los afectados.