Destruyen imágenes y realizan pintadas contra la Iglesia Católica en un instituto de San Luis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Instituto Santo Tomás de Aquino de la ciudad de San Luis sufrió destrozos, destrucción de imágenes religiosas y pintadas contra la Iglesia Católica, informaron hoy autoridades del establecimiento. Liliana Noemí De La Vega, quien es la rectora del nivel secundario del establecimiento, dijo hoy a Télam que seguramente los vándalos ingresaron por los techos durante el fin de semana largo, ya que no se violentaron ni puertas ni portones de acceso. La actividad de hoy fue normal, luego de que las autoridades del Instituto hicieran la denuncia policial y se registraran las imágenes de las pintadas y los destrozos provocados por desconocidos. De La Vega resaltó que "somos parte de la iglesia católica, apostólica y romana y somos un colegio confesional, pero enseñamos a nuestros alumnos a respetar la diversidad de ideas, y esto que decimos en las aulas lo practicamos en la vida, por lo tanto si bien hoy hemos sido violentados, nosotros no saldremos con la misma violencia". Destacó que espera que la investigación tenga resultados positivos, ya que el instituto está situado a una cuadra de la sede del Superior Tribunal de Justicia, a una cuadra de la sede de los Tribunales y al lado de dependencias policiales donde practica la Banda de Música de la Provincia, en una zona que se presume cuenta con vigilancia policial y existen cámaras de seguridad. Las pintadas fueron hechas con aerosol rojo y algunas de las leyendas decían: "iglesia asesina"; "curas pedófilos"; "Dios no existe". Se destruyeron imágenes y cuadros de la Virgen que estaban dentro de aulas y se rompieron afiches y cartulinas que habían confeccionado los alumnos sobre la temática del santo rosario y la Virgen María. Este Instituto fue fundado en 1961 por el padre José Stagnitta de la orden de predicadores dominicos y tiene desde nivel inicial hasta secundario.