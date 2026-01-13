La Prefectura Naval Argentina (PNA) detectó un buque pesquero extranjero que se encontraba realizando presuntas tareas de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina. La embarcación, identificada como Bao Feng y con bandera de Vanuatu, país insular ubicado en el este de Oceanía, fue interceptada tras un minucioso monitoreo de sus movimientos.

Según informó Prefectura, el navío permaneció aproximadamente una hora y media en aguas de jurisdicción nacional y se desplazaba a una velocidad inferior a los 4 nudos, un parámetro que, de acuerdo con la normativa vigente, resulta compatible con la pesca por arrastre. Este tipo de desplazamiento constituye un indicio claro de actividad pesquera dentro de la ZEE.

Desde el organismo explicaron que la Zona Económica Exclusiva, establecida en el artículo 5° de la Ley 23.968, se extiende hasta 200 millas marinas desde las líneas de base y otorga al Estado argentino derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos.

La incursión del buque extranjero fue considerada una infracción a la Ley N.º 24.922, correspondiente al Régimen Federal de Pesca, que regula las actividades pesqueras en aguas nacionales y establece sanciones para embarcaciones que operen de manera irregular.

La situación fue confirmada públicamente por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien se refirió al hecho a través de un mensaje en la red social X. “Sabemos quiénes son y qué hacían; navegaban a menos de 4 nudos en nuestra zona económica exclusiva, y eso significa solo una cosa: estaban pescando de manera ilegal”, afirmó la funcionaria.

Además, Monteoliva destacó el uso de tecnología de control y vigilancia: “Pensaron que no los íbamos a detectar, pero no fue así. Los encontramos y aplicamos una multa multimillonaria”. En ese sentido, subrayó que el sistema guardacostas permite monitorear de forma permanente el Mar Argentino y lanzó una advertencia contundente: “Quien entre ilegalmente a llevarse nuestros recursos, tiene consecuencias”.

Desde Prefectura remarcaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia sostenida para proteger los recursos pesqueros nacionales y reforzar el control sobre la actividad de buques extranjeros que intentan operar al margen de la ley en aguas argentinas.