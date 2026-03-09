Personal de la Brigada de Investigaciones Este de la Policía de San Juan detuvo a dos hombres sospechosos de robar elementos pertenecientes a la empresa de gas Naturgy S.A. durante una serie de allanamientos realizados en el departamento Rawson.

Los detenidos fueron identificados como Morán, de 31 años, y Correa, de 26, quienes quedaron vinculados a la investigación por el hecho denunciado por la compañía.

El primero de los procedimientos se llevó a cabo en la zona de calle Abraham Tapia y callejón Sánchez, donde los efectivos secuestraron una escalera dieléctrica de gran tamaño, propiedad de Naturgy, que habría sido sustraída de la empresa.

Posteriormente, en un allanamiento realizado en el barrio El Chañar, los investigadores detuvieron a Correa y además secuestraron su teléfono celular, que será peritado en el marco de la causa.

Finalmente, en un tercer operativo realizado en el barrio Villa Cariño, los efectivos lograron detener a Morán, completando así las medidas dispuestas por la Justicia.

La investigación está a cargo de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, dirigida por la fiscal Claudia Salica, que interviene para determinar la participación de los detenidos y el posible recupero de otros elementos sustraídos.