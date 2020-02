Detienen y luego liberan a ex funcionarios de Morales que salían de Bolivia con salvoconductos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un ministro y un viceministro del ex presidente boliviano Evo Morales fueron detenidos hoy brevemente cuando se disponían a viajar al exterior y pese a contar con salvoconductos facilitados esta semana por las autoridades interinas de Bolivia, antes de que el gobierno se disculpara por el "malentendido" y los liberara.



El ex ministro de Minería César Navarro y al ex viceministro de Desarrollo Rural y Tierras Pedro Damián Dorado fueron aprehendidos por la policía de madrugada en el aeropuerto internacional de El Alto, que también sirve a la vecina La Paz, la capital.



Los ex funcionarios se disponían a volar a México vía Lima, explicó el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, que anunció que su detención fue fruto de una falta de coordinación con la policía y que ambos fueron liberados para que puedan tomar otro vuelo.



"Lamentablemente ha existido una descoordinación entre el Ministerio Público y la Policía", declaró Murillo a periodistas en la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia.



"No debería haber habido esa descoordinación", pues el incidente compromete "la fe del Estado" boliviano, agregó.



El ministro aseguró que se comunicó con el encargado de negocios interino de la embajada de México en Bolivia, Edmundo Font, para disculparse y garantizar que las dos ex autoridades iban a salir del país "con todas las garantías", informó la agencia de noticias EFE.



La Cancillería de Bolivia había entregado salvoconductos el pasado miércoles a ambas ex autoridades, que habían permanecido hasta ahora en la residencia de la embajada de México en La Paz, para que pudieran salir del país.



Morales había condenado su detención.



"Hasta en las peores dictaduras latinoamericanas se respetaban los salvoconductos", dijo Morales a través de Twitter.



"Sus vidas corren peligro. Exigimos respeto al derecho internacional", afirmó el ex mandatario boliviano, que ha solicitado refugio en Argentina, donde llegó el 12 de diciembre pasado tras permanecer un mes exiliado en México luego de ser obligado a renunciar la cúpula del Ejército en noviembre pasado.



Morales anunció el pasado 10 de noviembre su renuncia al poder denunciado un golpe de Estado para derrocarlo, en medio de protestas por un supuesto fraude electoral a su favor en los fallidos comicios del pasado 20 de octubre.



Junto a él dimitieron varios cargos de confianza que desde noviembre permanecen en la residencia de la embajada mexicana en La Paz, algunos de ellos requeridos por la Justicia acusados por el gobierno interino de la presidenta Jeanine Áñez por delitos como sedición y terrorismo.



El Ejecutivo transitorio ha asegurado varias veces que no otorgará salvoconductos a aquellos ex funcionarios que tengan procesos pendientes ante la Justicia boliviana.



Aunque sí extendió salvoconductos para facilitar la salida de otros, como el ex ministro de Economía Luis Arce, quien ahora retornó al país para ser candidato por el partido de Morales en los próximos comicios del 3 de mayo.