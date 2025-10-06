Un insólito caso judicial se descubrió en San Juan luego de que una mujer llegara a Tribunales preocupada por una supuesta citación judicial que había recibido a través de WhatsApp. Al revisar el mensaje, las autoridades advirtieron que se trataba de un mandato falso, lo que dio origen a una investigación de oficio por parte de la Fiscalía Genérica.

El mensaje presentaba varias irregularidades: los delitos mencionados no coincidían con las Unidades Fiscales (UFI) citadas y la funcionaria firmante no existía. Ante estas inconsistencias, el fiscal Francisco Pizarro y la fiscal ayudante Eliana Roca iniciaron una investigación por el delito de usurpación de autoridad en perjuicio de la administración pública.

Tras una serie de pericias y el rastreo del teléfono desde el cual se había enviado la citación, los investigadores lograron identificar al autor: Alejandro Rubén Olmos Sánchez, expareja de la víctima. El hombre, de 37 años, fue detenido en septiembre e imputado en octubre, permaneciendo alojado en la Comisaría 29° de Santa Lucía hasta su audiencia ante el juez Diego Manuel Sanz.

El magistrado dispuso su liberación bajo condiciones: Olmos Sánchez será investigado durante cuatro meses, no podrá entorpecer la causa y deberá solicitar autorización judicial si desea salir de la provincia o informar cualquier cambio de domicilio. La defensora oficial Cecilia Mut asumió su representación legal.

Desde la UFI Genérica informaron que este tipo de delito no es frecuente en la provincia. En caso de que el imputado sea encontrado culpable, la pena prevista es de prisión condicional.