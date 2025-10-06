Con el inicio de octubre, mes en el que se celebra Halloween, varias organizaciones proteccionistas de San Juan decidieron suspender temporalmente las adopciones de animales, especialmente de gatos y perros de color negro o blanco. La medida se mantendrá hasta mediados de noviembre y responde a la necesidad de prevenir posibles casos de maltrato vinculados a rituales o prácticas esotéricas durante la época de Halloween, hay que recordar que esa fecha se celebra el 31 del presente.

Cecilia Montaño, integrante de la Asociación Civil Refugio Casita de Tronquito, explicó a DIARIO HUARPE que la decisión se toma todos los años por precaución. “Suspendemos las adopciones porque por Halloween se rumorea que hacen rituales con los animales, sobre todo con los de color negro. Entonces, para ser precavida, prefiero no darlos”, indicó.

Publicidad

La proteccionista agregó que la medida se extenderá hasta mediados de noviembre y remarcó que “no hay apuro por entregar a los animales”, ya que el objetivo es “evitar sucesos lamentables”.

Desde la ONG Sala de Emergencia, su representante Emilia Merino coincidió con la decisión. “Hace años que venimos suspendiendo las adopciones durante octubre, sobre todo de gatos y perros negros o blancos. Solo damos en adopción si se trata de personas conocidas”, explicó. Y agregó: “En otros meses sí damos en adopción y realizamos el seguimiento correspondiente, pero siempre pueden surgir imprevistos. A veces nos dicen que el animal se escapó o que se enfermó y murió, y no siempre sabemos si eso es cierto. Por eso, en octubre preferimos ser cautelosos y suspender las entregas”.

Publicidad

Merino aclaró que la medida se mantiene vigente cada año hasta el 10 o 15 de noviembre. “En esta época está bastante difícil la situación, así que preferimos no arriesgarnos”, sostuvo.

Por su parte, Luciano Castro, de la ONG Mundo Patitas, recordó que esta organización fue una de las primeras en implementar la restricción. “Nos llegaba información de que se pedían animales para rituales o brujerías. Por eso decidimos suspender las adopciones, sobre todo de gatitos y conejos”, señaló.

Publicidad

Castro indicó que las adopciones se retoman a mediados de noviembre y que, aunque no han tenido casos confirmados de sacrificios, “sí recibimos alertas de vecinos por pedidos sospechosos que luego, usaban esos animales en rituales en Zonda o en esas zonas alejadas de la provincia”.

Desde la Fundación Patitas Sin Hogar, su referente Eduardo Grasso pidió a la comunidad estar atenta y evitar entregar animales durante este mes. “Nosotros particularmente suspendemos las adopciones y pedimos que traten de aguantar hasta que se acabe octubre. Lamentablemente, siguen sucediendo estas cosas. Si alguien ve algo raro en redes o algún pedido extraño, que lo denuncie”, expresó.

Las organizaciones coincidieron en que las adopciones se retomarán entre el 10 y el 15 de noviembre, una vez pasada la fecha de Halloween. Mientras tanto, recomiendan a la comunidad sanjuanina evitar entregas de animales a desconocidos, especialmente si se trata de especies pequeños o de colores oscuros.