Cultura y diversión: juegos de mesa en el Museo de Bellas Artes

“Ludo Sapiens: Tarde de Juegos de Mesa en el Museo” se presenta como una propuesta cultural innovadora que tendrá lugar el sábado 11 de octubre de 2025, de 16 a 19 horas, en la biblioteca del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. La actividad, organizada por los colectivos culturales La Orden del Bastión y Nómadas Lúdicos, busca transformar un espacio emblemático de la vida artística sanjuanina en un ámbito de encuentro participativo y dinámico.

La jornada propone acercar los juegos de mesa modernos a la comunidad como una alternativa de recreación que combina aprendizaje, socialización y disfrute colectivo. El objetivo es resignificar la biblioteca del museo como un espacio vivo, capaz de albergar experiencias culturales contemporáneas que trascienden lo estrictamente expositivo. Según los organizadores, el eje está puesto en fomentar la interacción entre personas de diferentes edades y perfiles, generando un clima distendido donde prime la colaboración y la diversión compartida.

Publicidad

La entrada será gratuita, aunque se sugiere un bono contribución voluntario de $3.000, destinado a cubrir los costos de organización y sostener el trabajo de los colectivos locales que promueven la actividad. Para realizar el aporte, los interesados podrán hacerlo al alias ludosapiens.25 y confirmar su participación completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/1ECDULXwHGVN8MhR6

Pensado para familias, jóvenes y adultos, “Ludo Sapiens” se plantea como una experiencia abierta y accesible, en la que los asistentes contarán con el acompañamiento de facilitadores especializados que guiarán las partidas y explicarán las dinámicas de juego. De este modo, se busca que tanto quienes se inician en la práctica como aquellos más familiarizados con el mundo lúdico puedan disfrutar por igual de la propuesta.

Publicidad

La Orden del Bastión y Nómadas Lúdicos, colectivos responsables de la organización, cuentan con una trayectoria en la difusión de la cultura lúdica y en el diseño de actividades que ponen en valor el juego como herramienta de encuentro y construcción comunitaria. Con “Ludo Sapiens”, buscan consolidar en San Juan un espacio que combine patrimonio cultural, creatividad y participación activa.