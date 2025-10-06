El ámbito del fútbol local se encuentra consternado tras el grave incidente ocurrido durante el clásico de Zonda, que enfrentó a Sarmiento y Juventud Zondina en partido de primera división. Los hechos tuvieron lugar en la cancha de Sarmiento, donde el desarrollo del encuentro se vio abruptamente interrumpido a causa de un artefacto explosivo.

Según los reportes, una bomba de estruendo fue arrojada por la parcialidad local. El artefacto no habría explotado de inmediato, lo que provocó que un hombre de aproximadamente 35 años y un niño de alrededor de 10 años se acercaran a inspeccionarlo. Para desgracia de ambos, la bomba detonó cuando se encontraban en las inmediaciones, causándoles graves lesiones.

Las primeras versiones indican que el hombre, identificado como Maximiliano Campillay, sufrió la pérdida de un ojo, graves quemaduras en el rostro y en las manos, y quedó con su capacidad auditiva muy comprometida. Al momento de los primeros reportes, la víctima adulta se encontraba siendo sometida a una intervención quirúrgica. Por su parte, el menor habría sufrido un traumatismo craneoencefálico y otras heridas como consecuencia de la detonación.