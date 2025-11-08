Personal de la Policía de San Juan detuvo a un joven luego de una persecución en el interior del barrio Costa Canal I, en Capital. El sujeto había robado el teléfono celular a una mujer que caminaba por calle Benavídez.

El teléfono celular fue recuperado y el delincuente detenido.

El episodio se produjo cuando los efectivos de la Departamental N°1 realizaban recorridas de prevención y recibieron un aviso radial sobre la sustracción de un teléfono celular en inmediaciones de Benavídez y 9 de Julio.

El sospechoso, identificado como Leandro Agustín Gonzales, de 23 años y con domicilio en el mismo barrio, fue visto mientras huía hacia el interior de Costa Canal I. En ese momento, una mujer alertó al agente Diego Bastías, quien inició la persecución con las características aportadas.

Gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad, Bastías logró ubicar al ladrón, que fue grabado escapando hacia el este por calle Rogelio Cerdeña. Minutos después, otros efectivos —el cabo Ontiveros y el agente Tejada— se sumaron al operativo y lograron interceptar al sospechoso.

Al verse acorralado, Gonzales intentó escapar por los techos de las viviendas y arrojó el teléfono sustraído, pero fue aprehendido rápidamente. La víctima reconoció al delincuente, quien quedó vinculado a una causa por hurto, bajo la intervención de la UFI Flagrancia, a cargo del fiscal de turno.

Durante el procedimiento, algunos vecinos mostraron actitud hostil hacia el personal policial y arrojaron piedras, aunque la situación fue controlada sin mayores incidentes. Finalmente, el detenido fue trasladado a la Comisaría 2, donde permanece alojado.