Detuvieron a un joven que se hacía pasar por policia en Sarmiento
POR REDACCIÓN
Un joven de 22 años fue detenido en Sarmiento mientras se hacía pasar por un oficial de policía y llevaba un arsenal táctico. La intervención policial evitó que el hombre, que portaba armas y vestimenta falsa de la fuerza, pudiera actuar impunemente en la vía pública.
Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Rivadavia y Joaquín Torrent, cuando un agente que realizaba recorrida en motocicleta interceptó al joven. El joven, identificado por su apellido, Videla vestía un uniforme policial, llevaba una muslera que contenía un arma y afirmó falsamente trabajar para la Policía de San Juan.
Al realizar la inspección, los efectivos constataron que el joven portaba un arma de aire comprimido tipo 4x5 mm, marca Fox, un arma blanca tipo navaja, pantalón táctico, cinto interno táctico, pistolera tipo muslera, chomba táctica, insignias falsas, borcegos tácticos y un pasamontañas.
La Unidad de Acción Táctica (UAT) inició un procedimiento especial de flagrancia por usurpación de identidad y tenencia ilegítima de arma. Videla quedó a disposición del Juzgado de Flagrancia.