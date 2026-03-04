Este miércoles, el gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado de un centro de detención en Venezuela donde estuvo 448 días incomunicado y sin visitas, dio su primer mensaje público ante la prensa acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno. Con visible emoción, relató parte de su experiencia, describió las condiciones de encierro y lanzó un llamado a no olvidar a otros presos extranjeros que aún permanecen detenidos.

Gallo relató que el penal El Rodeo I, ubicado en las afueras de Caracas, fue “un lugar de bastante tortura psicológica” donde él y otros detenidos extranjeros no tenían visitas ni llamadas durante largos períodos. “Ahí no te avisan qué va a pasar ni a dónde vas”, explicó, al tiempo que agradeció la fortaleza mental que le dieron los recuerdos de su familia para resistir.

Publicidad

Entre los momentos más conmovedores de su declaración, Gallo afirmó: “Yo sigo encerrado; hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre”, refiriéndose a quienes compartieron su cautiverio y que todavía esperan una resolución. Reclamó a los medios internacionales y a organizaciones de derechos humanos que mantengan la atención sobre estos casos, ya que, subrayó, la situación no ha terminado.

El gendarme también recordó cómo mantuvo su identidad nacional y esperanza durante la detención. Contó que, para sentirse cerca de su país, llegó a “hacer una bandera con jabón celeste y blanco” y entonaba el himno cuando podía, algo que lo ayudó a no perder el sentido de pertenencia y resiliencia.

Publicidad

Si bien aseguró estar bien de salud y en proceso de reintegración a la sociedad tras su regreso, Gallo admitió que aún está “asimilando mucha información” después de casi 15 meses de privación de libertad injusta. Reiteró que pide tiempo para procesar su historia y solo brindar más detalles cuando se sienta preparado para hacerlo.

La conferencia fue calificada por analistas como un mensaje político y humanitario, ya que, además del testimonio personal, amplía la mirada hacia la situación de otros detenidos extranjeros en Venezuela, evidenciando que la liberación de Gallo no cierra el capítulo de las detenciones arbitrarias en ese país.