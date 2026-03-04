El Gobierno de San Juan y los gremios docentes volvieron a reunirse este miércoles 4 de marzo en el marco de la negociación paritaria, en un intento por destrabar el conflicto salarial que se profundizó tras el rechazo a la última propuesta oficial. El encuentro se desarrolla luego del cuarto intermedio dispuesto la semana pasada y en un contexto marcado por medidas de fuerza y reclamos por una recomposición más amplia frente a la inflación.

La reunión será encabezada por autoridades del Ministerio de Educación, con Roberto Gutiérrez, y del Ministerio de Economía, con Silvia Fuentes, junto a representantes de UDAP, UDA y AMET. Desde el Ejecutivo anticiparon que presentarán una oferta superadora respecto del planteo anterior.

La propuesta que fue rechazada por los sindicatos contemplaba un incremento del 10% en el Valor Índice, distribuido en dos tramos del 5%, uno en marzo y otro en junio, además de cuatro puntos adicionales en el código A01 del nomenclador docente y la incorporación de una cláusula de revisión para mitad de año. Sin embargo, las entidades gremiales consideraron insuficiente ese esquema frente a la evolución de los precios y formalizaron su negativa el viernes pasado.

El Gobierno y una oferta superadora

En la antesala del nuevo encuentro, Achem, quien estuvo en el Café de la Política, programa de GRUPO HUARPE, defendió la política salarial de la actual gestión y remarcó que el Ejecutivo mantiene abierta la instancia de negociación. “En dos años de gestión se han conseguido mejores acuerdos salariales sin recurrir a paros, y eso demuestra que el diálogo es el camino adecuado”, afirmó. Además, destacó que el incremento de 90 puntos en el índice A01 significó una mejora sustancial en el salario básico docente.

El funcionario también subrayó la complejidad de la estructura salarial del sector. “La escala docente es diversa y cada modificación impacta de manera distinta según la antigüedad, el nivel y la carga horaria”, explicó. En ese sentido, recordó que la antigüedad tiene un peso considerable dentro del haber mensual y que cualquier aumento en el básico genera efectos en cascada sobre otros ítems.

Desde el Gobierno señalaron además el impacto que tienen los salarios estatales en la economía provincial. “Cada fin de mes se inyectan más de $121.000 millones al circuito económico local, lo que dinamiza el comercio y los servicios”, indicó Achem. No obstante, remarcó que la prioridad es sostener el equilibrio financiero. “Es necesario actuar con responsabilidad fiscal y garantizar que los sueldos se paguen en tiempo y forma”, sostuvo.

En relación con la cláusula de revisión prevista para junio, el secretario general aclaró que su aplicación permitiría ajustar los salarios si la inflación supera los incrementos otorgados. “Cuando hablamos de revisión, nos referimos a la posibilidad de aumentar si fuera necesario, nunca a reducir lo ya acordado”, precisó.

Por su parte, los gremios docentes reiteraron que aguardan una mejora concreta que contemple no solo el porcentaje de aumento, sino también el fortalecimiento del salario básico y otros componentes que inciden en el ingreso mensual. El resultado de la reunión de este miércoles será determinante para establecer si el conflicto encuentra una vía de solución o si las medidas de fuerza continúan en el inicio del ciclo lectivo.