Funcionarios del gobierno provincial realizaron una visita oficial por el Mercado Central de Buenos Aires. A través de un acercamiento y contacto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, se implementaron acciones estratégicas para fortalecer la inserción de la provincia en los grandes centros de comercialización, diversificar mercados y consolidar el valor agregado de sus producciones regionales.

Con el objetivo de ampliar horizontes comerciales y consolidar la presencia de los productos sanjuaninos en los principales centros de consumo del país, el secretario de la cartera, Miguel Moreno, visitó el Mercado Central ubicado en CABA que es el principal nodo de comercialización frutihortícola de Argentina. También participaron operadores y representantes de firmas consignatarias como La Niña Bonita, DIMIMAX, CORPAG y Putruele, quienes intercambiaron experiencias con la delegación sanjuanina en torno a la dinámica comercial y las oportunidades de crecimiento conjunto.

Publicidad

Durante la visita del secretario se analizaron estrategias orientadas a mejorar la competitividad, optimizar la presentación comercial y explorar nuevas oportunidades de inserción para las economías regionales sanjuaninas. Moreno señaló que esta iniciativa sirve para “generar alternativas para sectores que hoy atraviesan coyunturas complejas, como la vitivinicultura, afectada por factores del mercado internacional”.

El equipo técnico del Mercado Central presentó estadísticas actualizadas que permitieron dimensionar el posicionamiento de San Juan dentro del esquema nacional.

Publicidad

Los datos evidencian un claro liderazgo provincial en uva, con el 69,75% del volumen comercializado, y en espárrago, alcanzando el 89,90%, con escasa incidencia de productos importados. En damasco (23,14%) y melón (20,28%), la provincia mantiene una participación competitiva, aunque comparte mercado con otras regiones productoras. En cambio, productos como cebolla (4,62%), zapallo (1,67%), zapallito (0,64%) y ajo (8,69%) muestran menor presencia relativa, lo que abre un margen de crecimiento a partir de estrategias comerciales y logísticas más integradas.

“El acceso a información precisa es clave para diseñar políticas públicas efectivas que articulen al mercado, a los productores y al gobierno provincial”, destacó Moreno, quien subrayó la importancia de conocer en detalle las demandas de calidad, volumen y presentación que exige el principal centro concentrador del país.

Publicidad

Además de la uva (uno de los ejes productivos de la provincia), la reunión abordó el desempeño y las posibilidades de expansión de otros cultivos relevantes como cebolla, melón, zapallo y espárrago, este último con un posicionamiento destacado a nivel nacional.