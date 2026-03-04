El portavoz de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, advirtió este miércoles que si Israel concreta un ataque contra la embajada iraní en el Líbano, todas las embajadas israelíes alrededor del mundo se convertirán en objetivos militares.

“Israel ha amenazado con atacar la embajada iraní en el Líbano. Si Israel ataca la embajada de Irán, todas las embajadas de este régimen serán objetivos legítimos”, declaró el vocero militar, según informó la agencia semioficial Tasnim News.

La advertencia se enmarca en una fuerte escalada bélica en Medio Oriente, que ya transita su quinto día consecutivo de enfrentamientos. Durante las últimas horas, el Ejército israelí realizó nuevos bombardeos sobre Teherán, profundizando el conflicto y elevando la tensión regional.

El vocero iraní sostuvo además que Israel “no tiene límites en sus acciones militares” y aseguró que, pese a su capacidad bélica, la República Islámica “ha respetado hasta ahora las normas del derecho internacional”, en un intento por posicionar diplomáticamente su postura ante la comunidad internacional.

La crisis coincide con la designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán, un hecho que marca un punto de inflexión interno en medio del conflicto armado y añade incertidumbre política al escenario regional.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó cualquier posibilidad de diálogo inmediato con Teherán y afirmó que “es demasiado tarde” para negociaciones directas, endureciendo la postura de Washington frente a la guerra.

Desde el inicio de las hostilidades, se contabilizan más de 1.000 civiles muertos en Irán, según reportes preliminares, mientras que el flujo marítimo en el estratégico Estrecho de Ormuz fue restablecido bajo supervisión estadounidense, ante el temor de que la vía comercial clave quedara bloqueada por la escalada militar.

El conflicto continúa desarrollándose con alta volatilidad y con advertencias cruzadas que elevan el riesgo de una internacionalización del enfrentamiento, especialmente si las amenazas contra representaciones diplomáticas se concretaran.