El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llamó a la paz ante la escalada del conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, al tiempo que rechazó las amenazas de represalias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El gobernante norteamericano se enojó por la negativa de España a permitir que bases estadounidenses en su territorio sean utilizadas para ataques contra Irán, informó la agencia Xinhua.

Sánchez formuló estas declaraciones en una comparecencia institucional desde su residencia oficial en el Palacio de la Moncloa, después de que Trump amenazara con imponer un embargo comercial a España tras la decisión de Madrid de no autorizar el uso de bases militares estadounidenses en el país para operaciones contra Irán.

El mandatario afirmó que la posición del Gobierno español es “clara y consistente”, subrayando el respeto al derecho internacional y su oposición a una escalada militar.

“No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos. No a resolver conflictos con bombas”, subrayó Sánchez, resumiendo la posición de España en “no a la guerra”.

Al referirse a la guerra de Irak, Sánchez advirtió que un conflicto con Irán no traería “un orden internacional más justo”, sino que aumentaría la incertidumbre económica y elevaría los precios del petróleo y el gas.

En relación con las amenazas de Trump, Sánchez afirmó que España no cederá “por el miedo a las represalias de alguno” y destacó la confianza absoluta en la “fortaleza económica institucional y moral” del país.

Los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán violan el derecho internacional y el comercio no debe usarse como un arma ni como una herramienta, señaló hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores de China a través de su portavoz Mao Ning.

Mao formuló las declaraciones en una rueda de prensa habitual en respuesta a informes en el sentido de que el presidente Donald Trump amenazó con cortar todo el comercio con España después de que el país europeo se negara a apoyar a Estados Unidos en su ataque contra Irán.

Francia cierra filas junto a España

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó hoy su apoyo a España después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con “cortar todo comercio” con aquella nación, según informaron medios locales.

Según el diario francés Le Parisien, Macron mantuvo conversaciones telefónicas con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el miércoles para transmitirle la “solidaridad europea” de Francia en respuesta a las recientes amenazas estadounidenses de coerción económica contra España.



