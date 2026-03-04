Antes de que la Cámara de Diputados defina si convierte en ley las modificaciones a la Ley 26.639, el oficialismo aceptó un planteo de la oposición y habilitó una instancia de participación ciudadana. Habrá audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo para escuchar a especialistas, organizaciones sociales, empresas, comunidades y vecinos interesados en opinar sobre la reforma.

La decisión fue avalada por el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, que formalizó la convocatoria bajo el artículo 114 bis del reglamento.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, obtuvo media sanción el 26 de febrero en el Senado de la Nación Argentina y ahora deberá ser tratado por la Cámara baja. La reforma toca uno de los temas más sensibles para las provincias cordilleranas como San Juan: qué actividades pueden desarrollarse en zonas de glaciares y áreas periglaciares.

Qué se va a debatir

La iniciativa aprobada en el Senado propone redefinir el alcance de las zonas protegidas. En concreto, habilita la posibilidad de desarrollar actividades productivas en determinadas áreas periglaciares que hasta ahora estaban restringidas.

El texto plantea que, en aquellos sectores donde estudios científicos determinen que los glaciares de roca tienen escasa incidencia hídrica, serán las provincias las que definan qué actividades podrán realizarse. Este punto es clave en distritos donde conviven la protección de cuencas hídricas con actividades extractivas como la minería.

Por eso, el debate genera posiciones encontradas y alto interés político y económico. Mientras sectores empresariales sostienen que la modificación permitirá dinamizar inversiones, organizaciones ambientales advierten sobre los riesgos para las fuentes de agua y los ecosistemas de montaña.

Cuándo y cómo serán las audiencias

Según el cronograma aprobado, las audiencias públicas se desarrollarán en dos instancias:

25 de marzo : modalidad presencial en el Anexo C de Diputados.

: modalidad presencial en el Anexo C de Diputados. 26 de marzo: modalidad virtual.

En ambos casos, el horario será de 10 a 19 horas, con posibilidad de extenderse si la participación lo requiere. Podrán inscribirse personas físicas y jurídicas, asociaciones, organizaciones y representantes de distintos sectores.

Cada expositor contará con un máximo de cinco minutos para su intervención oral. También se habilitará la presentación de documentación por escrito. Las jornadas serán transmitidas en vivo y contarán con registro taquigráfico, lo que permitirá que el contenido quede incorporado al expediente legislativo.

El marco político y el debate federal

La convocatoria fue impulsada formalmente desde la comisión de Recursos Naturales, presidida por el diputado sanjuanino José Peluc (La Libertad Avanza), quien fundamentó la necesidad de habilitar un espacio de escucha previo al tratamiento en el recinto.

Durante el plenario hubo consenso en avanzar con las audiencias, aunque no faltaron diferencias sobre cómo garantizar una participación verdaderamente federal. Desde distintos bloques se remarcó la importancia de asegurar la intervención de todas las provincias involucradas.

También se citó el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, incorporado al derecho argentino mediante la Ley 27.566, que establece la obligación de promover la participación pública en decisiones ambientales.

En esa línea, legisladores de la oposición plantearon la necesidad de garantizar la participación de comunidades indígenas que habitan zonas de glaciares y áreas periglaciares, subrayando que cualquier modificación normativa debe contemplar el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Un paso previo, no vinculante

Si bien la audiencia pública no es vinculante, se convertirá en el paso previo al tratamiento formal del proyecto en comisiones y, eventualmente, en el recinto de Diputados.

El oficialismo buscaba avanzar con mayor celeridad en el debate, pero la presión de distintos bloques obligó a incorporar esta instancia participativa. Ahora, la discusión ingresará en una etapa de mayor exposición pública, con posiciones que anticipan un debate intenso.

Para provincias cordilleranas como San Juan, donde la relación entre desarrollo productivo y protección ambiental es un eje permanente de discusión, lo que se defina en el Congreso tendrá impacto directo. Las jornadas del 25 y 26 de marzo serán, así, un termómetro del clima político y social en torno a una ley que atraviesa intereses estratégicos y sensibles para el país.