Durante la tarde del viernes 31 de octubre, un robo en Rawson terminó con un detenido gracias a la rápida intervención de la policía local. El hecho ocurrió en el conocido comercio La Francesca, donde un sujeto ingresó con el objetivo de sustraer una computadora portátil.

Según fuentes policiales, el sospechoso, identificado como Jonathan Nahuel Fuentes Irrazabal, de 25 años, sustrajo una computadora portátil marca ASUS, color negro, y escapó por las calles aledañas. Durante la huida, efectivos de la Comisaría 24° lograron interceptarlo, luego de que arrojara el equipo robado, lo que permitió recuperarlo rápidamente.

Publicidad

La computadora que había robado el ladrón del local.

El operativo culminó en la intersección de Vicente Mas y Formosa, donde Fuentes Irrazabal fue interceptado por la policía. Tras su aprehensión, el hombre quedó detenido y vinculado a un legajo judicial por el delito de robo. La Unidad Fiscal de Flagrancia interviene en la causa y supervisa todas las diligencias correspondientes.

Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar este tipo de hechos y destacaron la rápida actuación policial que permitió esclarecer el delito en pocas horas.