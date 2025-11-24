Policiales > En Chimbas
Detuvieron a un ladrón de 18 años que fue el autor de dos robos
POR REDACCIÓN
Un joven de 18 años fue aprehendido este lunes en el departamento de Chimbas, luego de ser acusado de cometer dos robos agravados por escalamiento. La intervención de personal de la Comisaría 26° en el barrio Ara San Juan se desencadenó tras una alerta que reportaba un ilícito en la zona.
Luego del operativo, la Policía logró recuperar los elementos que habían sido sustraídos.
De acuerdo a la información proporcionada por Relaciones Policiales, las víctimas de los hechos, de 26 y 48 años, denunciaron la pérdida de diversos elementos. Entre los objetos que reportaron como robados se encontraban una amoladora, una batería y un alargue eléctrico. Además, las víctimas informaron sobre la sustracción de utensilios de cocina de valor, detallando una olla y un sartén de marca Essen.
Tras efectuar tareas de investigación en el sitio, los efectivos policiales lograron la detención de Giménez. El joven de 18 años fue señalado por la fuerza de seguridad como el presunto autor de los ilícitos.
Durante el procedimiento de arresto, la policía logró secuestrar todos los elementos sustraídos. Los propietarios de las viviendas afectadas reconocieron y recuperaron los objetos. El caso ha quedado a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFI).
La Justicia Federal investigará si los videos de la policía en redes ocultan una red de explotación sexual
Reforma laboral: ir contra la "industria del juicio" y "flexibilación", algunos de los innegociables de Milei
El Gobierno definió una serie de puntos innegociables para la reforma laboral que buscará aprobar con la nueva composición del Congreso, entre ellos cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, un sistema unificado de registración, modificaciones a la organización del trabajo, nuevas reglas de vacaciones, beneficios no remunerativos y una profunda revisión del modelo de convenios colectivos.