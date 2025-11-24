Detuvieron a un ladrón de 18 años que fue el autor de dos robos

Un joven de 18 años fue aprehendido este lunes en el departamento de Chimbas, luego de ser acusado de cometer dos robos agravados por escalamiento. La intervención de personal de la Comisaría 26° en el barrio Ara San Juan se desencadenó tras una alerta que reportaba un ilícito en la zona.

Luego del operativo, la Policía logró recuperar los elementos que habían sido sustraídos.

De acuerdo a la información proporcionada por Relaciones Policiales, las víctimas de los hechos, de 26 y 48 años, denunciaron la pérdida de diversos elementos. Entre los objetos que reportaron como robados se encontraban una amoladora, una batería y un alargue eléctrico. Además, las víctimas informaron sobre la sustracción de utensilios de cocina de valor, detallando una olla y un sartén de marca Essen.

Tras efectuar tareas de investigación en el sitio, los efectivos policiales lograron la detención de Giménez. El joven de 18 años fue señalado por la fuerza de seguridad como el presunto autor de los ilícitos.

Durante el procedimiento de arresto, la policía logró secuestrar todos los elementos sustraídos. Los propietarios de las viviendas afectadas reconocieron y recuperaron los objetos. El caso ha quedado a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFI).