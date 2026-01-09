Musicales y terror: lo que hay para ver en el cine en San Juan este fin de semana

Las salas comerciales de San Juan renuevan su oferta cinematográfica a partir de este jueves 8 de enero de 2026. La cartelera local suma propuestas de diversos géneros para el disfrute familiar y de adultos.

Entre las novedades principales destaca el musical Song Blue: Sueño Inquebrantable, protagonizado por Kate Hudson y Hugh Jackman, que narra la travesía de dos músicos que forman una banda tributo a Neil Diamond basándose en una historia real.

Por otro lado, los seguidores del suspenso cuentan con el estreno de Primate, donde una familia debe sobrevivir al ataque violento de un chimpancé con rabia durante una fiesta en la piscina.

La cartelera se completa con títulos que mantienen su vigencia, como la producción de James Cameron, Avatar: Fuego y Cenizas, que presenta al violento Pueblo de las Cenizas en una historia de 208 minutos.

En el segmento infantil, continúan Zootopia 2, con Judy y Nick persiguiendo a un misterioso reptil, y Bob Esponja, La película: En busca de los pantalones cuadrados, donde el protagonista se enfrenta al Holandés Volador en las profundidades del océano.

Asimismo, el terror sigue presente con Five nights at Freddy’s 2, ambientada un año después de los sucesos en la pizzería de Freddy Fazbear.

Para quienes prefieren el suspenso psicológico, se proyecta La empleada, con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried bajo la dirección de Paul Feig.

El humor llega de la mano de la comedia Anaconda, protagonizada por Jack Black y Paul Rudd, quienes interpretan a dos amigos intentando filmar un remake, y la propuesta nacional de la semana, Volver a los 17, que sigue la historia de un hombre que viaja al pasado para intentar conquistar a su amor de juventud.

Estas funciones se distribuyen entre las salas de Play Cinema, Multiplex y Cinemacenter con diversas opciones de horarios y formatos.