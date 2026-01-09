El sanjuanino Lisandro Sisterna completó con éxito uno de los tramos más duros del Rally Dakar 2026, al finalizar la etapa maratón como navegante de Kevin Benavides en la categoría Challenger. Sin asistencia externa y afrontando dos jornadas de máxima exigencia, la dupla del Taurus #347 del equipo BBR Motorsport cerró un balance positivo que les permitió seguir avanzando en la clasificación general.

La etapa maratón es considerada una de las pruebas más complejas del Dakar, ya que los competidores no pueden recibir ayuda mecánica de sus equipos. Durante esta fase, pilotos y navegantes deben realizar por sus propios medios cualquier reparación, utilizando únicamente las herramientas y repuestos que transportan en el vehículo, en un campamento refugio alejado del vivac principal. Solo está permitida la asistencia entre participantes que continúan en carrera.

La exigencia comenzó el miércoles, con la cuarta etapa, que unió la ciudad de Alula con el campamento refugio. Fueron 526 kilómetros totales, de los cuales 451 correspondieron a tramos cronometrados. En ese recorrido, Sisterna y Benavides lograron un octavo puesto en la división Challenger, resultado que les permitió consolidarse en el 15° lugar de la clasificación general.

Este jueves, ya sin asistencia y saliendo desde el campamento, disputaron la quinta etapa, con destino a la ciudad de Hail. El parcial tuvo 428 kilómetros totales, con 372 de especial, y volvió a poner a prueba la resistencia del binomio. En esta jornada finalizaron en el décimo puesto, lo que les permitió avanzar una posición en la general, ubicándose 14° en la categoría.

“Día casi limpio, con solo un pinchazo. Lo complicado es avanzar porque estamos atrapados en el polvo de autos más lentos. Mañana será un día solo de arena, lo cual debería ayudarnos a avanzar más”, expresó Sisterna tras completar la etapa.

El sanjuanino es el único representante de la provincia en esta edición 2026 del Dakar y continúa cumpliendo una destacada actuación en una de las competencias más duras del automovilismo mundial.

La actividad continuará este viernes 9 de enero, con la sexta etapa, que unirá Hail con Raid, con 331 kilómetros de especial y 589 de enlace, en una jornada que volverá a poner a prueba la navegación y la resistencia en el desierto saudí.

Resultados

4ª etapa: 8° puesto (5h 54m 49s) – 15° en la general (21h 57m 20s)

5ª etapa: 10° puesto (4h 27m 48s) – 14° en la general (26h 25m 08s)