Vinícius vs. Simeone: cruce, chicanas en el Atlético Madrid-Real Madrid

El Real Madrid se aseguró un lugar en la final de la Supercopa de España tras derrotar 2-1 al Atlético de Madrid en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda.

El encuentro comenzó con un gol tempranero de Federico Valverde, quien a los dos minutos anotó de tiro libre desde más de 30 metros. En el complemento, Rodrygo amplió la ventaja tras una asistencia del uruguayo a los 55 minutos, aunque Alexander Sørloth descontó rápidamente para el equipo colchonero a los 58, luego de un pase de Giuliano Simeone.

Más allá del marcador, la jornada estuvo marcada por un fuerte entredicho entre Diego Simeone y Vinícius Junior. Según trascendió, el técnico argentino le gritó al brasileño durante la primera mitad: “Florentino (Pérez) te va a echar, acordate lo que te digo”.

Cerca del final, ambos fueron amonestados por conducta antideportiva luego de que Simeone se llevara la mano al oído señalando los silbidos de la tribuna ante el cambio del delantero. Al ser consultado, el entrenador eludió el tema: “No tengo nada para comentar porque lo que pasa en el campo, como cuando éramos chiquitos, se queda ahí”. Ante la insistencia sobre sus dichos, añadió: “No me acuerdo, tengo una memoria complicada”.

Vinícius no habló con la prensa, pero lanzó un dardo en sus redes sociales con la frase “Has perdido otra eliminatoria” junto a emojis de llanto. Por su parte, Xabi Alonso, técnico merengue, fue muy crítico con la actitud de su colega: “Intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Y luego cuando he leído y he escuchado lo que le ha dicho, pues todavía me gusta menos. Yo creo que eso no es un ejemplo de buen deportista, lo que le ha dicho”. Además, sentenció: “Y para mí no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y todo lo que pasa en el campo tiene un límite”.

En el Atlético, Julián Álvarez fue titular, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada sumaron minutos desde el banco. En el Madrid, Franco Mastantuono ingresó al final por Rodrygo, mientras que Kylian Mbappé no participó por lesión. Ahora, el equipo blanco jugará la final contra el Barcelona el domingo 11 de enero. El conjunto culé lidera el historial con 15 títulos, seguido por el Real Madrid con 13.