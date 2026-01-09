Horóscopo Chino 2026: qué signos cumplirán sus sueños en este 2026

Con el inicio del 2026, el horóscopo chino marca el cierre de ciclos acontecidos en 2025 y la apertura de nuevas etapas fundamentales. Según la especialista Ludovica Squirru, este mes de enero traerá vaticinios importantes para la vida de las personas, permitiendo que varios signos concreten grandes logros, alcancen sueños anhelados y den pasos contundentes.

Para la Rata, Squirru anticipa una etapa de movimiento: “El 2026 te abre un ciclo de renovación profunda. Todo lo que antes se sentía estancado empieza a moverse con fluidez. Hay avance profesional, decisiones claras y una reorganización emocional que te permite elegir desde un lugar más libre. La clave del año: seguir lo que te enciende y dejar lo que te apaga”.

Publicidad

Por su parte, el Búfalo deberá enfocarse en la relajación: “Se viene un año para soltar cargas y ritmos agotadores. El 2026 te pide apoyarte más en otros y menos en la autoexigencia. Los vínculos se vuelven tu sostén. Reconstruís bases internas y aparece un equilibrio que vuelve tu vida más amable. Te ordenas por dentro y eso se nota afuera”.

Respecto al Tigre, la claridad será el eje central de su año: “Después de años intensos, llega claridad. En 2026 dejás la lucha permanente y ganás foco. Nuevos proyectos, decisiones inteligentes y un resurgir creativo que te devuelve entusiasmo. El gran aprendizaje: elegir dónde ponés tu energía para no desgastarte”.

Publicidad

Para el Conejo, el 2026 se presenta como un periodo de introspección: “El 2026 es un año que trae sanación emocional. Viejas heridas familiares se iluminan, se entienden y se ordenan. Aparece calma, contención y vínculos más sinceros. En lo laboral, avances lentos pero sólidos. El trabajo clave del 2026: poner límites sin sentir culpa”.

Finalmente, el Dragón experimentará un crecimiento notable: “Habrá una expansión total. Es un año de brillo, liderazgo y decisiones que marcan rumbo. Pero ojo: también necesitás balancear ambición con descanso. Si sostenés tu bienestar, tus logros serán enormes y estables”.