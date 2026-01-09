Luego de la suspensión de la programación el último lunes de 2025 a causa de la intensa lluvia que azotó a San Juan, el futsal femenino retoma su curso decisivo. Este viernes 9 de enero de 2026 se disputarán los partidos de vuelta de las semifinales, donde quedarán definidos los equipos que irán en busca del título.

La jornada promete emociones fuertes, con dos series abiertas y escenarios donde no hay margen para el error.

Publicidad

Mineros quiere sostener la diferencia ante Palermo

Mineros llega con ventaja en la serie tras imponerse 4-2 en el partido de ida, mostrando solidez colectiva y una notable efectividad en los metros finales. Ese resultado le dio aire, pero no margen para relajarse frente a un rival que sabe jugar este tipo de instancias.

Palermo, por su parte, está obligado a golpear primero si quiere cambiar el rumbo de la semifinal. Las Cobras deberán asumir riesgos desde el arranque para mantener viva la ilusión del título, ante un equipo minero que buscará no especular y sostener su identidad de juego.

Publicidad

El encuentro se disputará a las 22 horas en la cancha de CESAP, y se espera un duelo intenso entre dos conjuntos acostumbrados a ser protagonistas en definiciones.

La Gloria y Colón Junior: una serie abierta que promete tensión

La otra semifinal también llega cargada de expectativa. La Gloria se impuso 2-1 en la ida, un triunfo ajustado que le permitió tomar ventaja, aunque la serie está lejos de estar cerrada.

Publicidad

Colón Junior llega obligado a ganar, con la convicción de poder revertir el marcador apoyándose en su intensidad característica y en una ofensiva que suele responder en los momentos clave. El equipo Merengue buscará imponer presión alta y llevar la definición a un cierre dramático.

Las Gloriosas intentarán hacer valer la localía, el control del juego y la mínima diferencia, sabiendo que cada detalle puede inclinar la balanza en una semifinal que promete ser vibrante. Este partido también se jugará a las 22 horas, en la cancha de Enfermera Medina.

Con dos boletos en juego y cuatro equipos decididos a dejarlo todo, el futsal femenino sanjuanino vive una noche clave que definirá a las protagonistas de la gran final.