Un hombre fue detenido en el centro de la ciudad de San Juan tras ser sorprendido con estupefacientes durante un operativo de prevención del delito realizado por efectivos de la Policía Federal Argentina. El procedimiento se concretó en inmediaciones de calles Maipú y Pedro Echagüe, en Capital, una zona de alto tránsito peatonal y vehicular.

Según fuentes policiales, la detención ocurrió cuando personal federal realizaba recorridas preventivas y advirtió la presencia de un sujeto que se encontraba en actitud sospechosa, realizando movimientos compatibles con una posible maniobra de venta de estupefacientes en la vía pública. Ante esa situación, los uniformados decidieron interceptarlo para identificarlo y entrevistarlo.

Durante el procedimiento, el hombre manifestó de manera voluntaria que llevaba entre sus prendas de vestir picadura de marihuana. A partir de esa declaración, se dio inmediata intervención a la Justicia Federal, iniciándose una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Los efectivos procedieron al secuestro de la sustancia, la cual fue sometida a las pruebas de campo correspondientes, arrojando resultado positivo para marihuana. De acuerdo a la experiencia policial, la cantidad incautada no sería para consumo personal, motivo por el cual se investiga si el detenido se encontraba ejerciendo la venta de droga al menudeo en la zona céntrica.

El procedimiento fue comunicado al juzgado federal interviniente, que dispuso las actuaciones legales de rigor y la correcta preservación de la sustancia secuestrada como elemento probatorio. El sospechoso quedó formalmente vinculado a una causa federal y fue notificado de los derechos y garantías que le asisten en el marco del proceso judicial.

No obstante, por disposición del magistrado interviniente y teniendo en cuenta las características del hecho y la calificación legal provisoria, el sujeto recuperó la libertad horas después y aguardará el avance de la causa en libertad, sin perjuicio de futuras citaciones judiciales.

La causa continuará bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá determinar si el imputado será finalmente acusado por comercialización o tenencia simple de estupefacientes, en función de las pruebas recolectadas durante la investigación.