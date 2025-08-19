En las últimas horas, personal policial de la Comisaría Quinta procedió a la aprehensión de una mujer de 37 años identificada como Cortez Victoria Abril, dentro de las instalaciones del Hospital Rawson. La intervención se producido como resultado de una serie de actos vandálicos que configuraron los delitos de daño simple y agravado en concurso real.

Los hechos, que tuvieron como damnificados a la administración pública del Hospital Rawson, representada por personas de apellido Castro, y a la administración del local comercial Full Time, consistieron en la destrucción de varios bienes. La individua afectó las instalaciones del nosocomio rompiendo los vidrios de la zona de admisión de pacientes, dañando una imagen religiosa, golpeando un buzón de quejas y derribando un monitor de su lugar.

Publicidad

Paralelamente, en las inmediaciones, específicamente en Avenida Córdoba 790, la misma persona provocó daños en un vehículo particular modelo Chevrolet Onix, al romper su parabrisas.

Ante la situación de flagrancia, el personal interviniente notificó a la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFI), que dispuso el inicio del correspondiente procedimiento legal. La aprehendida quedó a disposición de la justicia competente para la investigación de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales que correspondan.