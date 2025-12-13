Encontraron muerto al joven que desapareció hace una semana

La angustiosa búsqueda de Enzo Leandro de Oro, el joven mendocino de 28 años de edad y residente en General Roca, concluyó trágicamente este sábado. Luego de seis días de intensas labores, el cuerpo de De Oro fue hallado ahogado en las inmediaciones del margen norte del río Negro, a la altura de Paso Córdoba.

El descubrimiento, que se produjo alrededor de las 4 de la madrugada, tuvo lugar durante un rastrillaje en la Isla 32, y fue seguido por el reconocimiento del cadáver por parte de la familia del joven.

Las tareas de localización se habían intensificado durante seis días consecutivos en el sector conocido como El Parador, en la Isla 32. Estas acciones estuvieron encabezadas por la fiscal María Celeste Benatti junto a efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Roca, recibiendo la colaboración de una embarcación de Cipolletti en el operativo.

Al inicio de la investigación, la ausencia de elementos determinantes sobre el paradero del joven complicó las diligencias. El jefe de la Unidad Regional II, José González, explicó a medios locales que la situación inicial complejizó el rastreo: “La ausencia de testigos directos impidió confirmar, en un principio, si el joven efectivamente se había sumergido al río, por lo que las acciones de búsqueda continuaron desplegándose en ambas márgenes y en el cauce del afluente”.

Durante el transcurso de las tareas, el martes surgió un elemento clave: vecinos de la zona entregaron en el Destacamento 166 una mochila encontrada sobre la costa, que fue reconocida como propiedad del joven desaparecido. Pese a este hallazgo, no se logró establecer con certeza las circunstancias que rodearon su desaparición.

Las fuerzas de seguridad, que incluyeron la intervención de la Policía de Río Negro, Bomberos de General Roca y Prefectura Naval, mantuvieron un operativo que abarcó tanto la búsqueda por tierra como por agua, sumando la brigada canina y dos buzos en áreas de especial interés.

González detalló que la colaboración interinstitucional fue fundamental para cubrir el extenso territorio: “La colaboración entre las distintas fuerzas, incluyendo la brigada K9 de la policía y el apoyo de Protección Civil, resulta fundamental para cubrir el extenso territorio involucrado”.

Un nuevo reporte se sumó al procedimiento cuando un pescador notificó a las autoridades el jueves al mediodía tras observar un bulto en el agua. Este informe motivó la extensión de los rastrillajes, incluso más allá del área de Cervantes, aunque las fuerzas confirmaron en aquel momento que no encontraron nada relacionado con el joven. Finalmente, después de recorrer bardas, caminos rurales, chacras y accesos al río en distintas localidades del Alto Valle, el cuerpo fue localizado en la madrugada de este sábado.