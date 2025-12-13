Final Racing vs Estudiantes: horario, dónde verlo y posibles formaciones

Este sábado, a las 21.00, Racing y Estudiantes protagonizarán el duelo definitivo por la final del Torneo Clausura en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El enfrentamiento no solo coronará al campeón, sino que también otorgará el boleto directo a la Copa Libertadores al equipo ganador.

La Academia de Avellaneda buscará cerrar la temporada sumando un título por segundo año consecutivo bajo la dirección técnica de Gustavo Costas. Los de Avellaneda se consolidaron tras eliminar a Boca en La Bombonera por 1 a 0, incluso superando las bajas de jugadores clave. El equipo recupera para esta final a Gastón Martirena y Santiago Sosa, quienes cumplieron su fecha de expulsión. Además, Maravilla Martínez cortó una racha de diez partidos sin convertir, anotando el gol de la victoria ante el Xeneize. Racing llegó a la final dejando en el camino a River en octavos y a Tigre en cuartos, después de clasificarse como el tercero de su zona. No obstante, el desafío es mayúsculo, ya que no han logrado la victoria contra Estudiantes en ninguno de los cuatro partidos disputados durante los últimos dos años.

El once probable de Racing, dirigido por Costas, sería: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara.

Por su parte, El León de La Plata llega al encuentro luego de imponerse ante Gimnasia en el Bosque con un gol de Tiago Palacios, en un clásico que marcó el pasaje a la final. La clasificación del Pincha pareció utópica en los instantes previos a la definición de la fase regular, ya que entraron in extremis desde un octavo puesto. En su camino hacia la final, los platenses se impusieron al campeón de liga Rosario Central y a Central Córdoba. El entrenador Eduardo Domínguez podrá contar con Guido Carrillo, quien finalizó sus cuatro partidos de suspensión. Domínguez aseguró en la previa que "llegan bien" y que ambos finalistas son “los dos mejores equipos del país”. Además, el club se enfrenta a sanciones de la AFA por el "pasillo de espaldas", un tema que llevará a Juan Sebastián Verón a acudir al TAS. Cabe recordar que Estudiantes derrotó a Racing en la fecha 3 del Clausura, jugado en el Cilindro.

El posible once de Estudiantes, dirigido por Domínguez, sería: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.

A lo largo de la historia, Racing y Estudiantes han disputado 11 instancias de eliminación directa, con la Academia aventajando al Pincha con 7 victorias frente a 4. Sin embargo, Estudiantes derrotó al campeón vigente en el Metropolitano de 1967 y en la Copa Libertadores de 1968, dos de las instancias más importantes entre ambos equipos.

El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez, mientras que el VAR estará a cargo de Hector Paletta. Los aficionados podrán seguir el partido a través de ESPN Premium y TNT Premium.