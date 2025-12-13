Un camión le pasó por encima a un joven: el estremecedor video

Un vecino de la localidad de El Talar, en el partido de Tigre, se convirtió en víctima de un estremecedor accidente vial después de que un camión lo atropelló y lo pasó completamente por arriba mientras cruzaba una esquina. La víctima, a pesar de la gravedad de la secuencia, se encuentra fuera de peligro.

El accidente ocurrió durante la tarde de ayer en la intersección de las calles Belgrano y Colombia, después de que el chofer doblara en la esquina sin observar al joven, según comunicó el Municipio.

Toda la secuencia fue captada y registrada por el Centro de Operaciones Tigre (COT) a través de su sistema de cámaras de videovigilancia, lo que permitió activar un operativo de emergencia. El vehículo de gran porte, que circulaba por Colombia, giró hacia su derecha para tomar Belgrano. El chofer dobló en una esquina sin ver al hombre y lo arrolló.

Según las imágenes captadas, el peatón caminaba distraído y fue embestido por la rueda delantera del camión, que dejó al hombre tendido en el asfalto. Posteriormente, el camión arrolló completamente a la víctima. De hecho, hay un punto de la secuencia en la que el joven deja de observarse al quedar debajo del vehículo.

Inmediatamente, se activó el protocolo de asistencia, que incluyó la intervención de ambulancias del SAME, personal de Tránsito y móviles del COT. Los servicios médicos trasladaron al hombre al Hospital Magdalena V. de Martínez, ubicado en General Pacheco, donde permanece internado fuera de peligro.

Como parte del procedimiento, las autoridades realizaron los correspondientes controles de alcoholemia y narcotest al conductor del camión, ambos con resultado negativo.