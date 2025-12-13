Fuerte choque entre dos autos en plena centro de San Juan

Un aparatoso siniestro vial se registró este sábado por la mañana en la Capital. El incidente involucró a dos automóviles y ocurrió en la intersección de las calles Santa Fe y Santiago del Estero. Esta esquina se destacó por no contar con semáforización.

A pesar de la magnitud del impacto, que fue descrito como aparatoso, el saldo fue favorable, ya que únicamente se registraron daños materiales y ninguna persona resultó herida.

Publicidad

Tras el suceso, personal policial se hizo presente en el lugar de los hechos. La labor de la autoridad fue crucial para ordenar el tránsito en el área. La circulación de vehículos tuvo que ser cortada de manera parcial durante algunos minutos mientras se completaban las actuaciones de rigor necesarias.