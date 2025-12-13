Laurita Fernández y el misterio del joven con el que fue a ver a Shakira

Desde que se confirmó la ruptura con Peluca Brusca, el estado sentimental de Laurita Fernández ha sido objeto de constantes especulaciones. En las últimas semanas, los rumores la rodearon intensamente, vinculándola a polémicas con Flor Jazmín y Nico Occhiato, y más recientemente con su colega de elenco Martín Bossi.

Frente a la versión que aseguraba que la bailarina y Bossi mantenían una relación que trascendía lo laboral en la obra "La cena de los tontos", el actor fue tajante al desmentir el vínculo: "Para nada. Somos buenos compañeros de trabajo, la adoro y la conozco hace más de 20 años. Es mi familia, es la ex de un amigo y jamás estaría con una. Es ley".

Sin embargo, el foco de la farándula se trasladó rápidamente al último concierto de Shakira en Buenos Aires. El periodista Gustavo Méndez compartió un video de la bailarina muy cerca de un joven durante el show. Méndez detalló: "A la bailarina y conductora se la vio a los besos y abrazos de un joven durante el recital de Shakira en el estadio de Vélez". El periodista, quien ya había recibido el dato la noche anterior, confirmó haber conseguido imágenes que mostraban a la pareja "muy apasionados, se besaron, se abrazaron durante todo el recital de la colombiana ubicadas en el Sector Campo VIP Norte".

Al intentar identificar a la persona que la acompañaba, Méndez consultó directamente a la protagonista. Primero preguntó: "Hola Lau, ¿cómo estás? Tengo las imágenes tuyas ayer en el recital de Shakira con Lolo Martínez. ¿Ya están de novios?". La actriz respondió a la pregunta de manera concisa: "No es Lolo, y no estamos de novios".

Méndez, continuando con la búsqueda del nombre, lanzó una nueva conjetura: "¿Emi Toper?". La respuesta de Fernández fue igualmente categórica: "Noooo". La identidad del joven que la acompañó en el recital sigue siendo un misterio, aunque el periodista concluyó que "las imágenes siempre dicen más que mil palabras".