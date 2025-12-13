El vademécum tributario argentino, compuesto por 155 diferentes tipos de tributos entre impuestos, tasas, contribuciones y derechos, podría sufrir una drástica reducción si prospera el proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por la gestión del presidente Javier Milei,. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), al menos ocho impuestos perderían vigencia automáticamente.

Este análisis de la legislación tributaria, que identificó 155 tributos en 2025 (45 de ellos a nivel nacional), proyecta que Argentina podría arrancar 2026 con un total de 147 tributos,.

La propuesta de la Casa Rosada llevaría a una caída proporcional del 18% del stock de tributos a nivel nacional, quedando en 37. Sturzenegger se encargó de explicar los alcances de esta normativa.

La lista de los ocho impuestos cuya eliminación propone el proyecto de ley es la siguiente:

Impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos.

Impuesto a los videogramas grabados.

Impuesto a los servicios de comunicación audiovisual.

Impuesto a los objetos suntuarios.

Impuesto a los vehículos automotores, motos y embarcaciones.

Impuesto a las embarcaciones y aeronaves de recreo o deportes.

Impuesto a seguros.

Impuesto a la telefonía celular y satelital.

Esta potencial reducción se sumaría al descenso que ya implicó la no renovación del impuesto PAIS en 2024, periodo en el que los tributos nacionales relevados pasaron de 46 a 45.

Concentración del sistema

A pesar de la diversidad de tributos identificados, la recaudación efectiva de todos los niveles de gobierno de Argentina se encuentra concentrada en pocos de ellos. Según la proyección de recaudación para 2025, solo seis tributos —IVA, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias de personas humanas y de sociedades, el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, el impuesto a débitos y créditos bancarios y Derechos de exportación— obtendrían el 85% de la recaudación tributaria consolidada.

Si a esa lista se añaden el impuesto a los combustibles, la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal (TISH), derechos de importación e impuestos internos coparticipados, el 94% de la recaudación consolidada se concentra en apenas diez tributos, de los cuales ocho son nacionales, uno provincial y uno municipal.