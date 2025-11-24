Detuvieron a una mujer por el robo de dos ventanas en Chimbas

Una mujer de 28 años fue aprehendida en el barrio Monseñor Báez Laspiur, ubicado en el departamento de Chimbas, acusada de cometer un hurto simple. El hecho fue informado por personal de la Comisaría 17ma, luego de que un hombre de 42 años denunciara la sustracción de dos ventanas de aluminio de su propiedad.

Los elementos robados, según consta en el parte policial, corresponden a dos ventanas de color blanco, cada una con medidas de 1,20 metros de alto por 0,45 metros de ancho. Tras la intervención de las fuerzas de seguridad, los objetos fueron recuperados en el mismo lugar del hecho y restituidos al damnificado por disposición del doctor Quiroga, magistrado interviniente.

La imputada, identificada como Florencia Anabel Andrada, fue puesta a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, donde se continuará con la investigación correspondiente para la determinación de las responsabilidades penales. El caso queda en manos de la justicia competente, quien evaluará los cargos por el delito de hurto simple.