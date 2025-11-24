La China Suárez quiso ser romántica con Icardi y lo halagó como lo hacía con Vicuña

La China Suárez es una figura que despierta tanto amores como odios. Existen aquellos que la aman y defienden sin medida, y los que la critican por cada cosa que dice o hace. Este último grupo, precisamente, ha identificado una peculiaridad de la actriz que pondría en evidencia la supuesta poca sinceridad que tendría con sus parejas.

Hace unos días, un usuario de redes sociales compartió un video que recopilaba varias entrevistas de la China en las que hablaba de sus novios. En estos clips, ella destacaba las mismas cualidades en todos ellos, asegurando que "jamás había visto nada igual". El material que se viralizó sirvió para que los haters comenzaran a criticarla fuertemente.

Un fragmento del video viral incluía una declaración donde la actriz comentaba que sus amigos le decían, por ejemplo, que iba a terminar con Rusherking, y ella respondía "que nada que ver". La nota periodística original señala que la actriz dijo hace poco lo mismo que habían hecho con Mauro Icardi.

Pero ahora apareció un nuevo detalle que ha dado pie a seguir con las críticas. La actriz, que tiene pasión por mostrar toda su vida en las redes, compartió el fin de semana fotos de una cena junto a Mauro Icardi. En la publicación, mostró una copa de vino y acotó: "Mi amor enseñándome a tomar vino tinto".

Esta frase ha indignado a quienes no apoyan a la actriz, ya que los buscadores de coincidencias que la quieren poco la terminaron "mandando al muere". Sucede que, tiempo atrás, cuando su relación con Vicuña era calificada como "idílica", ella le había agradecido abiertamente por compartir "su pasión por el vino y la gastronomía".