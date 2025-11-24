La durísima acusación de Marcela Tauro que destruyó a las Bandana

La interna de Bandana se encendió nuevamente, provocando un fuerte enojo en Marcela Tauro. La conductora reaccionó con total indignación al ver un video reciente en el que Lourdes Fernández y Lissa Vera se mostraban juntas. Esto ocurrió a pesar de que la relación entre ellas había estado marcada por tensiones, cruces mediáticos y un escándalo que había dejado su vínculo en un punto crítico.

La controversia se originó en Infama, el ciclo que encabeza Tauro en América TV. Durante una entrevista con el cronista del programa, Lourdes había asegurado que no tenía relación con Lissa desde hacía dos años, declarando que el vínculo estaba "completamente congelado".

Publicidad

Sin embargo, la gran sorpresa para el equipo de Infama llegó minutos antes del show que Bandana tenía programado: ambas artistas compartieron un video en sus redes sociales, mostrándose en total armonía, sonriendo y posando con complicidad. Esta contradicción entre el testimonio reciente de Lourdes y la publicación desató una tormenta al aire.

Marcela Tauro no pudo contener su enojo y apuntó directamente contra las integrantes de Bandana por lo que ella interpretó como una maniobra mediática. La conductora lanzó, con evidente fastidio, la siguiente pregunta retórica dirigida a su equipo: “Hace tres días que nos tienen atrás de ellas. ¿No es prensa esto?”. Acto seguido, la presentadora redobló la apuesta y sentenció, visiblemente molesta, que “¡Nos usaron, Sposato! ¡Nos mintió también el hermano de Lissa!”.

Publicidad

En el piso de Infama, el desconcierto fue general. Los panelistas quedaron impactados al ver el video de Lourdes y Lissa abrazándose, justo después de que Fernández negara cualquier tipo de vínculo. Santiago Sposato, parte del equipo, se sumó inmediatamente al reclamo. Al ver las imágenes, Sposato exclamó: “¡Es una hipocresía esto!”. Indignado, agregó también: “Estamos todos locos".