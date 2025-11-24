Revelan cuánto costaba la entrada para acceder a los Martin Fierro Latino

A pesar de las críticas feroces que recibieron en los años anteriores, APTRA volvió a llevar los Premios Martín Fierro a la Ciudad de Miami. El evento, si bien fue un éxito para los locales, se convirtió en blanco de críticas para los argentinos. La audiencia no dejó pasar ninguno de los percances que ocurrieron a lo largo de la ceremonia, siendo algunos de los puntos que más enojo generaron las fallas técnicas, los problemas de sonido y los errores en la organización.

Aun con la polémica, los premios Martin Fierro mantienen una mística especial de la que todos quieren ser parte. En Miami, la ceremonia se abre al público general, quienes deben pagar una costosa entrada para poder seguir el evento en vivo. En el programa Puro Show se reveló que los organizadores pusieron a disposición una determinada cantidad de ticket para aquellos que decidieran vivir "la experiencia desde adentro".

La periodista Angie Balbiani fue quien dio a conocer los detalles de los costos. Balbiani afirmó que: "El acceso dorado, que te ofrecía entradas exclusivas con acceso a la gala y a la cena de premiación y costaba 500 dólares". Este monto significa que hubo asistentes dispuestos a pagar cerca de 700 mil pesos argentinos por ser parte de los Martin Fierro.

Sin embargo, lo más llamativo fue el costo asociado a los propios participantes. Balbiani se mostró sorprendida y agregó: "Ojo, había un acceso a nominados que se promocionaba a precio preferencial y era para aquellos que estaban nominados en las ternas oficiales. Es decir que los ternados tenían que pagar para poder entrar a recibir el premio". Tengamos en cuenta que aquellos que deseaban ser tenidos en cuenta para una nominación, además, tenían que abonar una suerte de 'llave' de inscripción.

En defensa de la organización, Nancy Duré explicó esta práctica, señalando que: "En los Martin Fierro Federales también se estila pagar para que evalúen el contenido de tu programa para ver si podías ser nominado. Que alguien pague 500 dólares para estar en el evento habla de lo importante que son estos premios".