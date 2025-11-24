Policiales > En la madrugada
Detuvieron en Pocito a un hombre que golpeaba a una mujer en su camioneta
POR REDACCIÓN
Un llamado al 911 alertó a las autoridades policiales indicando que, en el interior de una camioneta estacionada en una zona oscura de Pocito, un sujeto estaba golpeando a una mujer.
Personal policial arribó al lugar, específicamente en calle Vidart y Chacabuco. Allí entrevistaron al hombre que fue identificado como Juan Carlos Camuñas González, un sujeto de 45 años con domicilio en Capital. El hombre se trasladaba a bordo de una Toyota Hilux.
Cuando los efectivos le solicitaron que descendiera, él manifestó que estaba solo. Sin embargo, al requisar la movilidad, se encontraron con E.G., una mujer de 34 años, también con domicilio en Capital.
La mujer se encontraba en los asientos de atrás, en un estado de nerviosismo latente y con signos visibles de haber recibido una golpiza. E.G. presentaba lesiones en el rostro, cuello, espalda, brazos y piernas, además de la boca lastimada y el cuerpo con tierra.
