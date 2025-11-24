Andrea Frigerio confesó por qué decidió casarse a los 20 años

Andrea Frigerio, reconocida por su trayectoria como modelo, conductora y actriz, ha mantenido siempre una postura discreta respecto a su vida privada, centrada en su pareja de más de 30 años, Lucas Bocchino. Sin embargo, antes de esta relación, la actriz se casó a una edad muy temprana con el músico Eduardo Frigerio, de quien tomó el apellido (ya que el suyo, Mitchelstein, era difícil de pronunciar). De esa primera unión nació Tomás, su hijo mayor. La razón de aquel matrimonio, según se sabía en la época, fue un casamiento "de apuro".

Hasta casi finales del siglo pasado, el acceso a la ESI y a una variedad y calidad de anticonceptivos era impensado. Debido a la fuerte presión social del momento, cuando llegaba un bebé que no había sido buscado, muchos padres obligaban a sus hijos a casarse para ocultar el embarazo no deseado. Estos "casamientos de apuro" fueron una situación que atravesaron tanto jóvenes desconocidos como personalidades famosas, incluyendo a Julio Iglesias e Isabel Preysler, Susana Giménez con Mario Sarrabayrouse (padre de su única hija Mercedes) y la humorista Maitena. La modelo, conductora y actriz Andrea Frigerio también se casó "de apuro".

En una entrevista con Infobae, Frigerio develó los detalles de aquel momento crucial: “Mientras estaba en la universidad conocí al papá de Tomi, a Eduardo, y, bueno, me quedé embarazada y me casaron en treinta segundos. En ese momento era así. O sea, yo no llegué a decir ‘estoy em...’, que ya estaba en la iglesia con el vestido y ya nos casaron en realidad. Y nació Tomi cuando yo tenía veinte años y ahí empezó mi vida de mamá”.

El nacimiento de Tomás, cuando ella tenía veinte años, la llevó a tomar una decisión que redefinió por completo el rumbo de su vida. Respecto a su carrera, ella relató: “En un momento dije: ‘Bueno, voy a empezar a trabajar yo, así vos te recibís de arquitecto, después yo vuelvo a la Biología’. Y bueno, no volví nunca más”. Fue así como empezó a trabajar como modelo y le fue muy bien, ya que tenía el tipo físico que en ese momento estaba de moda. Fue recibida rápidamente en la agencia de Ricardo Piñeiro y no se detuvo.

Por su parte, Tomás, su hijo, mantiene un perfil bajo. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno y tiene un posgrado en Marketing y Comunicación. Actualmente, trabaja en una importante empresa argentina de ingeniería de software y tecnología de la información. Está casado con Estefanía Couture de Troismont, y son padres de tres hijos: Olivia, Ramón y Jacinta, quienes son la alegría de su abuela, una abuela que los disfruta "sin prisa y sin apuro".