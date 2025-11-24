El dolor de Lionel Messi por la muerte de un ser querido: "Tu huella queda para siempre"

Con gran pesar, Lionel Messi despidió a Omar Souto, una figura esencial en su trayectoria profesional. Souto fue la persona que desempeñó un papel determinante para que el astro jugara con la camiseta de la Selección Nacional, en un momento en que residía y jugaba en Barcelona y los españoles estaban interesados en reclutarlo para sus selecciones juveniles.

El hombre, que fue Gerente de Selecciones Nacionales, se ganó el afecto y el respeto de muchas generaciones de jugadores gracias a su dedicación y calidad humana, siendo considerado como un "segundo padre" para muchos jóvenes que iniciaban sus carreras. La importancia de Souto en la vida del futbolista es tal que, como dijo el propio Messi, "Tu huella queda para siempre".

Publicidad

Las palabras elegidas por Lio para despedirlo fueron: "Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz".

El rol de Souto se volvió fundamental el 30 de marzo de 2004, cuando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ideó una maniobra para asegurar que Messi jugara por Argentina y así evitar que España, que ya lo había preseleccionado para un Sub 17, se adelantara. En ese momento, el presidente de la AFA, Julio Grondona, y el entrenador del Sub 20, Hugo Tocalli, planearon una "convocatoria mentirosa" para traer al "fenómeno" de Barcelona y "blindarlo" haciéndolo jugar dos amistosos.