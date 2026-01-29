Un violento episodio se registró en Villa Lourdes, en el departamento Rivadavia, donde una mujer fue detenida luego de protagonizar una pelea callejera y agredir a una menor de edad a la que le arrancó el cabello.

La menor mostró a la Policía las marcas de la agresión que le dejó su atacante.

El hecho ocurrió mientras personal del móvil comunal realizaba recorridas de prevención y seguridad por la zona. En ese contexto, los efectivos fueron alertados por un transeúnte sobre una gresca que se desarrollaba en la vía pública, por lo que se dirigieron de inmediato al lugar indicado.

Al arribar, los policías constataron que una mujer de apellido Bruna, de 40 años, se encontraba agrediendo físicamente a una menor de edad, a quien golpeaba en la cabeza y le arrancaba el cabello. Ante la situación, los uniformados intervinieron de manera inmediata y lograron separar a la agresora, controlando el conflicto.

Según manifestó la menor, la mujer la habría insultado previamente y, al no responder a las provocaciones, fue atacada, sufriendo lesiones en la zona de la vista y en la cabeza de donde la mujer adulta arrancó parte del cabello.

Como elemento de prueba, la fiscalía recogió el mechón de cabello que le fue arrancado a la menor.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Andrés Ceruti, de la UFI Flagrancia, quien tomó intervención y dispuso el inicio del procedimiento correspondiente por Flagrancia.

Como resultado, Bruna fue detenida y quedó imputada por el delito de lesiones, quedando a disposición de la Justicia mientras se avanza con la causa, no trascendieron los motivos del ataque.