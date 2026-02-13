Publicidad
Detuvieron en Rawson a un hombre por robarle el celular a su tía

El acusado, de 29 años, fue detenido tras sustraer el teléfono de la vivienda de su tía. El hecho ocurrió en el barrio Buenaventura Luna y el caso quedó en manos de la Justicia. 

POR REDACCIÓN

12 de febrero de 2026
El momento de la detención del acusado por parte de la Policía.

Un hombre de 29 años fue detenido en Rawson tras ser acusado de sustraer el teléfono celular de su tía dentro de la vivienda que ambos comparten. El sospechoso, identificado como Molina, fue aprehendido luego de que la mujer radicara la denuncia por el robo del dispositivo.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho ocurrió en una casa del barrio Buenaventura Luna, donde el acusado habría tomado un celular marca Samsung de color gris sin provocar daños ni forzar accesos.

Tras la denuncia, efectivos realizaron un operativo que permitió ubicar al hombre en la intersección de las calles Eva Perón y Agustín Gómez, dentro de un comercio de la zona, donde también recuperaron el teléfono sustraído.

La damnificada expresó su desconcierto por lo sucedido, mientras que la investigación quedó a cargo del ayudante fiscal Jorge Salinas, quien dispuso las actuaciones judiciales correspondientes. 

