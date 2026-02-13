Un hombre de 29 años fue detenido en Rawson tras ser acusado de sustraer el teléfono celular de su tía dentro de la vivienda que ambos comparten. El sospechoso, identificado como Molina, fue aprehendido luego de que la mujer radicara la denuncia por el robo del dispositivo.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho ocurrió en una casa del barrio Buenaventura Luna, donde el acusado habría tomado un celular marca Samsung de color gris sin provocar daños ni forzar accesos.

Publicidad

Tras la denuncia, efectivos realizaron un operativo que permitió ubicar al hombre en la intersección de las calles Eva Perón y Agustín Gómez, dentro de un comercio de la zona, donde también recuperaron el teléfono sustraído.

La damnificada expresó su desconcierto por lo sucedido, mientras que la investigación quedó a cargo del ayudante fiscal Jorge Salinas, quien dispuso las actuaciones judiciales correspondientes.