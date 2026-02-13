Albardón se prepara para recibir por primera vez, el “Woman Riders World Relay Argentina 2026”, se trata de un relevo motero liderado por mujeres y es de carácter internacional. Auspiciado y co-organizado por la municipalidad, este evento tendrá lugar en el Parque Latinoamericano, este viernes 13 de febrero, a las 21 hs.

Se trata de una propuesta integral que combina la pasión por las motos y la cultura. En el predio, se montará un gran escenario que tendrá, en formato festival, una instancia de bandas musicales y en el otro sector, la exposición de artesanos locales, más puestos de gastronomía. Pero el grueso de este encuentro, con entrada libre y gratuita, será la exposición de las motos y la performance de las motoqueras.

Publicidad

Un grupo de motoqueras ya pasó por Godoy Cruz y están en camino a la provincia.

Cuando lleguen las motociclistas y otras agrupaciones afines al parque, tratarán de batir el récord Guinness reuniendo a la mayor cantidad de motoristas posibles donde se destaque la presencia femenina en el mundo de las dos ruedas.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la directora de cultura de la Municipalidad de Albardón Iliana Rodríguez, explicó el alcance que tendrá este encuentro. “Albardón será anfitrión de moteras que vendrán de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y de Chile. Vendrán en caravana y haremos un acto de recibimiento especial, con entrega de distinciones. Tendremos todo preparado para darle la importancia que se merece a este evento internacional”, dijo la funcionaria.

Publicidad

En la grilla musical del evento, figuran Milagros Molina, cantautora albardonera que hace pop, música melódica, cuarteto y cumbia, después el grupo ADN, con su folklore festivalero (similar a Los Tekis) y finalmente, al cierre actuará el grupo Secuencia, que hace cumbia y cuarteto también.



El Women Riders World Relay es una iniciativa internacional que busca promover la participación, visibilización y el fortalecimiento de las mujeres dentro del motociclismo. Hace pocas semanas, pasaron por Godoy Cruz, en Mendoza y ahora, la experiencia se replicará en Albardón.

La propuesta forma parte de un relevo global que se desarrolla de manera simultánea en más de 135 países, conectando a mujeres moteras de todo el mundo bajo una misma consigna: “compartir experiencias y fortalecer la comunidad”.

Publicidad

Un estilo de vida

Cynthia Cano, es una de las referentes locales que ya forman un movimiento de unas 100 moteras. Dijo a DIARIO HUARPE que “la idea es conectar con todas las mujeres de todo el mundo, a mostrar que en la industria del motociclismo, también existimos. Por eso, más que un encuentro lo llamamos un relevo, porque no nos juntamos solamente por el hecho de juntarse. Lo hacemos porque vivimos el motociclismo como un hecho de unión”, comentó.

El relevo argentino inició en enero de este año, en Anisacate (Córdoba), después pasó por Buenos Aires, La Patagonia, Chile y Mendoza. “Es un circuito muy extenso, porque ya no podemos contar la cantidad de kilómetros recorridos, pero bueno, acá en San Juan quedará la bandera y nosotras después la llevaremos a San Luis. Vendrán de Tucumán y de muchas otras ciudades. Seguramente alcanzaremos las 200 mujeres en Albardón. Además, están invitadas todas las agrupaciones moteras y el público que venga también en moto por su cuenta”.

Según cuenta Cinthia, este movimiento internacional de motociclistas, surgió de dos mujeres en Estados Unidos en 2019. De a poco, la corriente fue creciendo, sumando a varias mujeres de otros países y así fue pasando la posta de ciudad a ciudad.

“Lo que más celebramos es la camaradería, la buena onda y la predisposición que recibimos de muchos lugares. Por ejemplo, de 9 municipios de la provincia y principalmente del intendente Abarca, de la secretaria de cultura y la de turismo. El sábado, nos recibirán en Angaco para hacer un ágape y festejar entre nosotras, después pasaremos por Caucete y en Capital, nos declararon de interés municipal, donde nos recibirán también. Y desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte nos han donado las remeras. Hemos tenido muy buenas respuestas de las instituciones”, destacó la motera sanjuanina.

El movimiento se globalizó en 2019 y participan unos 135 países.

Pero más allá de hobby o un gusto por las motocicletas, hay algo profundo que las une, es un sentido de pertenencia mutua y una identidad. “Para nosotras, la moto es libertad. Nos da paz y felicidad. Es una libertad que la disfrutamos con amigas y es increíble lo positivo que nos hace. Es un sentimiento particular y cada una a su manera, pero lo compartimos”, expresó Cano.

Cuando el público recorra la exposición de las motos, habrá todo tipo de modelos, marcas y cilindradas. Desde una 50cc hasta las de 500cc, pero también, de todos los estilos posibles. Vintage, antiguas, personalizadas, la diversidad de máquinas será muy amplia.



“No hacemos distinciones de cilindradas, ni de modelos, porque la mécanica o la marca de una moto no es lo que nos define”, concluyó Cinthia.