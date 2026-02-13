El Arzobispado de San Juan manifestó su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad penal y difundió un documento en el que enfatiza la importancia de políticas públicas orientadas a la inclusión social y al desarrollo de los jóvenes.

La postura fue difundida por la Comisión de Justicia y Paz, en el marco del tratamiento legislativo del Régimen Penal Juvenil, que recientemente obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación con 149 votos afirmativos y 100 negativos.

En el documento titulado Más oportunidades, el organismo reconoció la necesidad de actualizar el sistema vigente, pero advirtió que reducir la edad de imputabilidad “no genera soluciones reales; necesitamos políticas integrales que aborden la raíz del problema”. Según la Comisión, la problemática juvenil está vinculada a factores sociales como la pobreza, la exclusión educativa, la violencia, la falta de acceso a la salud y el consumo de drogas.

“La justicia no puede limitarse a castigar; un enfoque meramente punitivo deja de lado los derechos de niños, niñas y adolescentes y limita las oportunidades de desarrollo. Es fundamental invertir en educación, salud y acompañamiento familiar para prevenir la violencia antes de que ocurra”, resaltaron en el comunicado.

Desde el Arzobispado remarcaron que la respuesta estatal debería priorizar la prevención del delito y la generación de oportunidades de integración social. En ese sentido, la Comisión destacó que “la justicia restaurativa puede ser una alternativa efectiva para promover la reinserción social de los jóvenes involucrados en delitos”.

El documento también hizo un llamado a la sociedad: “Cada ciudadano y cada institución tiene un rol en la construcción de condiciones que permitan el desarrollo de nuestros jóvenes; generar oportunidades y prevenir situaciones de violencia y exclusión es responsabilidad de todos”.

Con esta postura, el Arzobispado de San Juan busca colocar el foco en políticas de inclusión y desarrollo, lejos de medidas exclusivamente punitivas, y apunta a que el debate sobre la edad de imputabilidad se complemente con acciones que aborden las causas profundas de la violencia juvenil.