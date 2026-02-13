Publicidad
Según el Indec, el salario informal subió 88% y superó a la inflación

El sector privado no registrado mostró una suba interanual del 87,9% y explicó que el promedio general de salarios superara a la inflación.

POR REDACCIÓN

12 de febrero de 2026
Sólo los salarios no formales obtuvieron incrementos superiores a la inflación. (Foto archivo)

El índice de salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que solo los trabajadores del sector privado no registrado lograron ganarle a la inflación en 2025, con una mejora interanual del 87,9%, muy por encima del aumento del costo de vida, que fue del 31,5%.

Ese fuerte incremento del salario informal fue el factor determinante para que el promedio general de ingresos cerrara el año con una suba del 38,2%, superando por unos siete puntos porcentuales a la inflación anual.

En contraste, los trabajadores del sector privado registrado tuvieron una mejora interanual del 28,7%, mientras que los del sector público alcanzaron el 28,9%, ambos por debajo del índice de precios.

El fenómeno también se reflejó en la dinámica mensual. En diciembre, el índice salarial general subió 1,6%, frente a una inflación del 2,8%, confirmando la desaceleración en el ritmo de aumentos hacia el cierre del año.

Mientras estatales y empleados formales quedaron rezagados en términos reales, el trabajo no registrado mostró en varios meses incrementos que llegaron a duplicar o triplicar la inflación, aunque con una moderación en los últimos dos meses del año.

De esta manera, el informe oficial marca una particularidad en 2025: el único segmento que logró una mejora real significativa fue el empleo informal, cuya evolución explicó el resultado positivo del promedio salarial.

