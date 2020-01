Deuda: funcionarios del Poder Ejecutivo explicaron detalles del proyecto ante diputados oficialistas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Funcionarios del equipo económico expusieron hoy ante diputados oficialistas los alcances del proyecto sobre deuda externa y concurrirán nuevamente el próximo martes para informar ante un plenario de comisiones, como paso previo a la sesión prevista para el miércoles, en la que el Frente de Todos aspira a aprobar la iniciativa.



En el inicio del análisis legislativo del proyecto enviado hace dos días, funcionarios de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía fueron recibidos por un grupo de diputados del Frente de Todos para interiorizarse sobre detalles de la iniciativa.



El denominado proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa comenzará a ser analizado el martes al mediodía por un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Finanzas.



En ese sentido, Darío Martínez, titular de Presupuesto, y Fernanda Vallejos, futura presidenta de Finanzas (ambos del Frente de Todos), confirmaron la asistencia -el martes próximo- de los funcionarios del equipo económico.



Las explicaciones técnicas sobre la iniciativa que miembros del gobierno nacional llevarán al Congreso responde a un pedido que realizó ayer la conducción de Juntos por el Cambio, en una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.



Antes del inicio formal del plenario se deberá constituir la comisión de Finanzas y designar formalmente a Vallejos como nueva titular, en reemplazo del macrista Eduardo Amadeo. Presupuesto ya está conformada desde diciembre, cuando analizó el proyecto de Solidaridad Social.



De la reunión que se realizó esta tarde participaron Massa; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro y el viceministro de Economía, Haroldo Montagú.



Estuvieron además en ese encuentro -realizado en las oficinas de la Presidencia de la Cámara- el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, Cristina Álvarez Rodríguez e Itaí Hagman.



De cara al tratamiento legislativo de la iniciativa, Martínez expresó su confianza en que "todo el arco político respaldará el proyecto" porque los diputados "saben la difícil situación que existe y la necesidad de renegociar la deuda".



Es una ley "instrumental, que crea condiciones y faculta al ministro a negociar la deuda en dólares", destacó Heller y entendió que eso resulta "vital para Argentina" por el "grave nivel de endeudamiento", que obliga al país a buscar una "negociación que permita crecer con la gente adentro".



Por su parte, el diputado nacional de la UCR por Misiones, Luis Pastori, consideró en diálogo con Télam que el proyecto "no agrega nada nuevo" a la legislación vigente y sostuvo que "es un paraguas jurídico para los negociadores" del gobierno.



Para Pastori, referente del radicalismo en la comisión de Presupuesto, la iniciativa "no agrega nada al actual marco legal que tiene el Poder Ejecutivo. Me parece más un paraguas jurídico para los negociadores por las eventualidades que pudieran llegar a tener".



El gobierno envió el martes el proyecto que otorga el aval al Poder Ejecutivo para "efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera".