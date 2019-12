Deuda por obras: San Juan negocia con Nación y evalúa levantar las demandas

La gestión uñaquista tiró las primeras líneas con el Gobierno de Alberto Fernández para intentar cobrar la abultada deuda por obras viales que dejó Mauricio Macri. Son más de $4.000 millones y en las conversaciones preliminares, los funcionarios locales y sus pares nacionales quedaron en revisar las cuentas y tratar de firmar un convenio de pago. A cambio, el Estado sanjuanino podría desistir de las tres demandas que interpuso en la Corte Suprema.

Las conversaciones se dieron en la primera convocatoria que hizo el nuevo ministro nacional de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a sus colegas provinciales. Fue a título de presentación de lo que será el plan de infraestructura de Alberto Fernández y testeo de los problemas y necesidades que aquejan a cada distrito.

San Juan expuso sus preocupaciones más urgentes a través del ministro local de Obras y Servicios, Julio Ortiz Andino. Una es recuperar el ritmo de obras nacionales que están demoradas y el inicio de otras que quedaron postergadas por la administración macrista. La segunda es el cobro de $4.132 millones, según los registros locales, que la provincia puso para financiar la pavimentación y reparación de distintas rutas nacionales, y que el Gobierno anterior nunca le devolvió.

Tras decenas de gestiones, la administración macrista no cumplió y San Juan no pudo recuperar la jugosa cifra que necesita imperiosamente para iniciar obras propias y generar puestos de trabajo. Incluso, hasta llegó a desconocer que existiera deuda. La gestión de Sergio Uñac no tuvo otra opción que ir a la Justicia y en el segundo semestre de este año presentó en la Corte Suprema tres demandas contra la Nación.

Según Ortiz Andino, hablaron del tema con los nuevos funcionarios nacionales y hay buena voluntad para ponerse al día. La moneda de cambio sería que San Juan levante las demandas y que la solución pase por la vía administrativa, lo que podría ser más rápido en caso de haber acuerdo.

El punto de partida será un informe que la Nación le pidió a Ortiz Andino, con un detalle del estado de todas las obras nacionales que estén en ejecución en suelo provincial y las que están proyectadas, además de los aportes sin devolución que hizo la gestión uñaquista. Lo presentará el 15 de enero.

La provincia no quiere renunciar al derecho de utilizar la vía judicial a cambio de una promesa. Por eso, explicó Ortiz Andino, la intención es ir desistiendo de las demandas a medida que la Nación vaya reconociendo los distintos tramos de la deuda y que el reintegro del dinero sea acordado mediante la firma de un convenio.

No sería la primera vez que San Juan frena un juicio generado en la gestión macrista contra el Estado nacional. Lo hizo hace poco junto a 15 provincias con la demanda por los descuentos de la reforma impositiva , cuando el presidente Fernández y los gobernadores firmaron el “consenso fiscal”.

El ministro local explicó por qué podrían cambiar de dirección ahora, justo cuando hay un Gobierno nacional del mismo color político. Dijo que no responde a una cuestión partidaria, sino a que “la gestión anterior ni siquiera reconocía la deuda, no nos podíamos arriesgar a perder el dinero y no nos quedó otra que ir a la Corte Suprema”.