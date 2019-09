Día de la historieta nacional, el día que nació "La Hora Cero" y El Eternauta

Un 4 de septiembre de 1957 llegaba a los kioscos la mítica Hora Cero, la primera revista de historieta nacional. Bajo la dirección de Héctor Germán Oesterheld la historieta argentina tenía su primer semanario dedicado al noveno arte.

El Día de la Historieta nació para fomentar la lectura, y para hermanar a los lectores con los hacedores, difusores, y trabajadores de esta forma de expresión, en cada uno de sus rubros. Y para recordar por siempre la obra magna de la historieta de ciencia ficción argentina: "El Eternauta", de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, y la revista "Hora Cero Semanal" (editada y dirigida por el propio HGO) ya que ambas salieron a la calle un 4 de septiembre del año 1957.

MIRÁ TAMBIÉN Cumple 100 años del padre de "El Eternauta", Héctor Germán Oesterheld

Para festejarlo no hay mejor manera que leer historieta nacional, acá un recopilado de clásicos y "nuevos" para leer y celebrar la historieta nacional:

PONCHO FUE, POWER PAOLA

Poncho Fue nos cuenta la historia de Lu y Santi, del noviazgo que ambos fueron construyendo y de cómo el mismo fue evolucionando hasta convertirse en una relación completamente tóxica en la que veremos como la violencia, la manipulación y el machismo están siempre presentes buscando los pequeños momentos de debilidad para plantar semilla y comenzar a desarrollarse.

DIAGNÓSTICOS, DIEGO AGRIMBAU Y LUCAS VARELA

Publicada originalmente entre 2008 y 2013 dentro de las páginas de la Revista Fierro y recopilada en un único libro a mediados de este año, Diagnósticos hace su aparición presentándose como una de las historietas más originales e innovadoras de los últimos tiempos.

La premisa del libro es la de tomar 7 alteraciones sensoriales (agnosia, claustrofobia, sinestesia, afasia, akinetopsia y prosopagnosia) e intentar plasmarlas en 7 historias cortas, cada una con su propia protagonista. Quienes se hacen cargo de esta difícil tarea son el guionista Diego Agrimbau y el reconocidísimo dibujante Lucas Varela

MIRÁ TAMBIÉN Quino, el genio universal de las viñetas, cumple 87 años

POTENTES, PREPOTENTES E IMPOTENTES, QUINO

Las historietas e imágenes de Quino nos han mostrado los sueños y las frustraciones del trabajo, las luces y sombras de la clase media, los entresijos de las sociedades y todos los recovecos del alma humana. Allí donde se baja la cabeza a lo “poderosos” Quino se les ríe en la cara.

LA MUJER SENTADA, COPI

Raúl Damonte Taborda - Copi - nació en Buenos Aires en el año 1939 y falleció en París en 1987.

Como dibujante colaboró en Tía Vicenta (década del '50) y en Cuatro Patas (a comienzos de los '60). En 1962 se radicó en París. Allí surgió La Mujer Sentada, un ejemplo claro de cómo decir mucho en pocos trazos. Una historieta que se lee por los silencios que deja.

MIRÁ TAMBIÉN Una vida entre globitos de diálogo y viñetas

PIP Y PEP, PAULA SOSA HOLT

Si la ternura de lo cotidiano pudiera entrar en una sola viñeta la encargada seguro que sería Paula Holt. En la pareja de estos dos animalitos antropomórficos se hallan la cultura pop y una construcción del cariño.

EL CANTAR DE MIO CID, ANTONIO ACEVEDO Y NICOLÁS ÁVILA.

El clásico cantar de gesta adaptada al lenguaje de las viñetas. El estilo del dúo sanjuanino le da un estilo vertiginoso que recuerda a Genndy Tartakovsky, autor de Samurái Jack.

EL ETERNAUTA, HÉCTOR GERMÁN OESTERHELD Y FRANCISCO SOLANO LÓPEZ

La épica del héroe colectivo que saltaba a través del tiempo no podía quedar afuera de esta lista, quizás no es el mejor trabajo del escritor, pero si uno de los imprescindibles. La cuna de la ciencia ficción nacional y un relato que no deja de lado la aventura.