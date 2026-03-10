Día del Guitarrista Argentino: 15 himnos de Pappo a sus 76 años

Este martes 10 de marzo, el rock nacional conmemora el nacimiento de Norberto "Pappo" Napolitano, quien hoy alcanzaría los 76 años. En honor a este guitarrista emblemático, nacido y criado en el barrio de La Paternal, se celebra el Día del Guitarrista Argentino con homenajes en sus plazas y en aquel histórico taller donde forjó su sonido.

Su trayectoria comenzó a consolidarse en 1971 con el primer volumen de Pappo’s Blues junto a Black Amaya y David Lebón. En aquel debut destacaron "El viejo", donde reflexionaba sobre el paso del tiempo, y el demoledor riff de "Algo ha cambiado", que plasmaba su anhelo de vivir "alucinado".

Publicidad

En apenas 2,19 minutos, trazó una postal de época con "El hombre suburbano", donde aseguraba que "el hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará".

La historia continuó con el Volumen 2 en 1972, sumando a Luis Gambolini y Carlos Pignatta para crear "Llegará la paz", una pieza que ya anticipaba su etapa más pesada. En ese mismo disco incluyó el clásico "Desconfío", un blues de piano elemental que se volvió marca indeleble, y "El tren de las 16", uno de los temas más celebrados por la autenticidad de su propuesta.

Publicidad

Para 1973, con el soporte rítmico de Pomo Lorenzo y Machi Rufino, grabó el riff de "Sucio y desprolijo", y más tarde "El gato de la calle negra", donde su voz adquiría un tono oscuro para sentenciar: "si te cruzas por delante, mala suerte das".

En la década del 80, Pappo transformó su estilo al fundar Riff junto a Vitico, Boff Serafine y Michel Peyronel, volcándose a una impronta metalera de cuero y tachas. De este período surgieron himnos como "No detenga su motor" y "Macadam 3...2...1...0...", en la cual afirmaba: "no quiero estar tranquilo ni quiero paz", en medio del contexto más oscuro de la historia nacional.

Publicidad

En 1982, con el álbum Contenidos, el músico profundizó su personaje histriónico en "Pantalla del mundo nuevo", donde exclamaba: "hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero. Y metales brillan al sol, provocan el mundo nuevo", sumando también la efectividad rockera de "Susy Cadillac".

La madurez de los 90 trajo clásicos como "El forastero", compuesto junto a Vitico, y el hit "Sube a mi Voiture". Para 1995, en el Volumen 8 de Pappo’s Blues, colaboró con Juanse y Fabián Quintiero en "Tomé demasiado", contando además con invitados internacionales como Carmine Appice y Tim Bogert.

Finalmente, en 1997, el último registro de la formación original de Riff dejó una declaración de principios definitiva en "Que sea rock": "si estás a la deriva, la única salida es rock. Que sea rock".